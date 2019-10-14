UEFA'dan açıklama: Şampiyonlar Ligi'ni Türkiye'den almak gibi bir gündemimiz yok

Michele Uva, "Şampiyonlar Ligi'ni Türkiye'den almak çok güçlü bir hareket, şu anda böyle bir gündemimiz yok. Yönetim Kurulu ve başkan Ceferin durumu göz önüne alacaktır ancak şu anda böyle yaptırımları konuşmak için çok erken" ifadelerini kullandı.

"FUTBOL, POLİTİK DEĞİŞİMLERE BAKMAZ"

İtalyan yönetici ayrıca, futbolun politikanın dışında kalması gerektiğini söylerken, "Galatasaray ile Lazio, 2001 yılında karşı karşıya gelirken ben Lazio'da genel menajerdim ve o gün ABD'de ikiz kuleler yıkılmıştı. Spordaki en önemli prensiplerden biri, politik değişimlere göre hareket edilmemesidir. Oyuncuların ve teknik direktörlerin davranışları için katı kurallar vardır, uymayanlar için gerekli cezalar verilir. Böyle davranışları araştıracak olan kurullar vardır" diye konuştu.

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs 2020'de Olimpiyat Stadı'nda olacak.

(Sporx)

