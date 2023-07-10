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UEFA’dan Arda Kardeşler ve Mete Kalkavan’a görev

10.07.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk müsabakasında Arda Kardeşler, Rakow-Flora maçında düdük çalacak. Mete Kalkavan ise, Zalgiris Vilnius-Struga maçında VAR hakemi olarak atandı.

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Polonya’nın Rakow ile Estonya’nın Flora takımları arasında 11 Temmuz Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk müsabakasını yönetecek.

Polonya’nın Czestochowa şehrindeki Rakow Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakada Arda Kardeşler’in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak. Karşılaşmada Alper Ulusoy Video Yardımcı Hakem (VAR), Hakan Ceylan ise AVAR olarak görev yapacak.

ZALGİRİS - STRUGA MAÇININ VAR HAKEMİ METE KALKAVAN

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UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk maçında Litvanya’nın Zalgiris Vilnius ile Makedonya’nın Struga takımları arasında 11 Temmuz Salı günü oynanacak maçta Mete Kalkavan VAR hakemi olarak görev yapacak. Kalkavan’a AVAR’da Koray Gencerler eşlik edecek.

Litvanya’nın Vilnius şehrindeki LFF Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakanın hakemliğini Azerbaycan Futbol Federasyonu’ndan Elchin Masiyev, yardımcılıklarını Elshad Abdullayev ve Parvin Talibov yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kamal Umudlu olacak.

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