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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 10.10.2018 13:44 | Son Güncelleme

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Hollanda ile Almanya takımları arasında 13 Eylül Cumartesi günü oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup müsabakasını yönetecek.

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

Hollanda'nın Amsterdam şehrindeki Johan Cruijff Arena'da TSİ 21:45'te başlayacak müsabakada, Çakır'in yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Serkan Ok'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Halil Umut Meler ve Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

Cüneyt Çakır, bu müsabaka ile 45'inci A Milli maçını yönetmiş olacak.

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cüneyt çakır fifa Hollanda Almanya UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup

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