UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

Cüneyt Çakır, Slavia Prag ile FC Midtjylland takımların arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off birinci müsabakasını yönetecek.

Çekya'nın Prag şehrindeki Eden Arena Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR olarak görev yapacak.

(DHA)

