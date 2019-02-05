UEFA'dan devrim gibi karar! Deplasman golü uygulaması kalkıyor

Alman Kicker gazetesinin haberine göre UEFA İcra Komitesi, Şampiyonlar Ligi'nde deplasman golü kuralını kaldırmayı tartışmak için toplanma kararı aldı. UEFA'nın konu hakkında 6 Şubat Çarşamba günü toplanacağı ve İcra Komitesi'nin görüşlerinin alınacağı belirtildi.
''ARTIK GEÇMİŞTEKİ KADAR ÖNEMİ YOK''
UEFA Organizasyon Yöneticisi Giorgio Marchetti, konu hakkında yaptığı konuşmada ''Deplasman golünün geçmişteki kadar zor olmadığını düşünüyoruz. Ayrıca bu sayede takımların daha atak oynamasını sağlayabiliriz.'' sözlerini kullandı.
54 YILDIR UYGULANIYOR
UEFA, deplasman golü kuralını 1965 yılından beri uyguluyordu. Deplasmanda atılan 1 golün, 2 gol yerine geçtiği kural, son zamanlarda büyük tartışma konusu olmuştu. (Sporx)
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