UEFA'dan EURO 2020 için son karar

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Avrupa Şampiyonası'nın adı için UEFA son kararını açıkladı.

UEFA'nın yaptığı açıklamada, 2020 markasıyla birçok ürünün hazırlandığını ve israfın önüne geçmek için böyle bir karar alındığı belirtildi.

UEFA geçtiğimiz ay da 1 yıl erteleme olmasına rağmen turnuvanın EURO 2021 olarak değil, EURO 2020 olarak düzenleneceğini resmi iletişim hesaplarından duyurmuş ancak 4 saat sonra yeni bir açıklama yaparak haberin yanlışlıkla paylaşıldığını kaydetmiş ve özür dilemişti.

2021'de düzenlenecek EURO 2020, 11 Haziran ile 11 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

