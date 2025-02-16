UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! Midtjylland maçında yaşananlar çok pahalıya patladı

UEFA Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin Midtjylland'a konuk olduğu maçta yaşananlar nedeniyle sarı-lacivertlilere ceza kesti.

PARA CEZASI YAĞDI

UEFA Disiplin Kurulu, 'Bir spor etkinliğine uygun olmayan bir mesajı yaymak' başlığı altında Fenerbahçe'ye 10 bin Euro para ceza verdi. Ayrıca Fenerbahçe'ye sahaya madde atılmasından dolayı 10 bin 500 euro ceza kesildi.

MEŞALELER NEDENİYLE 41.500 EURO CEZA

Fenerbahçe tribünlerinin meşale yakması, sarı-lacivertli yönetime pahalıya patladı. UEFA Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye 41 bin 500 Euro para cezası verdi.