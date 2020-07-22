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UEFA'dan Fenerbahçe'ye şok ceza

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.07.2020 18:31 | Son Güncelleme

UEFA, Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymadığı gerekçesiyle Fenerbahçe'ye Avrupa kupaları gelirlerinden kesilmek üzere 2 milyon avro para cezası verildiğini açıkladı.

UEFA'dan Fenerbahçe'ye şok ceza

UEFA, 19 Temmuz 2019'da yaptığı toplantı sonucu Fenerbahçe'nin 20 Mayıs 2016'da imzalanan anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle gelecek 2 sezondaki UEFA yarışmalarından elde edeceği 2 milyon euro'luk gelire el konacağını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Fenerbahçe, 19 Temmuz 2019'da yapılan anlaşma şartlarına uyum sağlayamadı. Buna göre önümüzdeki iki sezon Avrupa gelirlerinden 2 milyon euro kesinti uygulanacak."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
küçük bir meblag sıkıntı yok relasks
Sıkıntı yok zaten gidemiyor:)))
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