UEFA'dan Fenerbahçe'ye şok ceza

UEFA, 19 Temmuz 2019'da yaptığı toplantı sonucu Fenerbahçe'nin 20 Mayıs 2016'da imzalanan anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle gelecek 2 sezondaki UEFA yarışmalarından elde edeceği 2 milyon euro'luk gelire el konacağını açıkladı.

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"Fenerbahçe, 19 Temmuz 2019'da yapılan anlaşma şartlarına uyum sağlayamadı. Buna göre önümüzdeki iki sezon Avrupa gelirlerinden 2 milyon euro kesinti uygulanacak."

