UEFA'dan Fenerbahçeli futbolculara ceza! Guendouzi ve Greenwood'a kötü haber

UEFA Disiplin Kurulu, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki olaylı Lyon - Fenerbahçe karşılaşmasının ardından başlattığı disiplin soruşturmasında verdiği kararların maddi yaptırım ve erteleme detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

GUENDOUZI'YE AĞIR FATURA: 50 BİN EURO VE 4 MAÇ MEN

Açıklanan resmi detaylara göre; Fransız orta saha Matteo Guendouzi, sportif cezanın yanı sıra maddi olarak da cezalandırıldı. Toplamda 4 maç men cezasına çarptırılan tecrübeli oyuncuya ayrıca 50.000 Euro para cezası kesildi. UEFA, Guendouzi'nin 4 maçlık cezasının 2 maçını bu sezon çekeceğini, kalan 2 maçlık kısmının ise 1 yıllık deneme süresine tabi tutularak ertelendiğini bildirdi.

GREENWOOD'A 30 BİN EURO VE ERTELEMELİ CEZA

Disiplin kurulunun karar dosyasında yer alan bir diğer Fenerbahçeli yıldız Mason Greenwood'un ceza detayları da netleşti. İngiliz hücum oyuncusuna 1 maç ertelemeli men cezasının yanı sıra 30.000 Euro para cezası verildiği açıklandı. Greenwood, belirlenen deneme süreci içerisinde benzer bir disiplin ihlali yapmaması durumunda maç cezasını çekmeyecek.

FENERBAHÇE'DEN İTİRAZ

Fenerbahçe, verilen cezalara itiraz edileceğini duyurdu.

"UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından, Lyon takımıyla oynadığımız UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında yaşanan olaylara ilişkin yürütülen disiplin soruşturması sonucunda; Kulübümüze ve futbolcularımız Matteo Guendouzi ile Mason Greenwood'a yönelik almış olduğu kararları tarafımıza bildirmiştir.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından yürütülen disiplin yargılaması süreci sonucunda; UEFA Disiplin Talimatı Madde 11(2)(b) kapsamında temel sportmenlik ve uygun davranış kurallarını ihlal, Madde 15(1)(a)(iv) kapsamında futbolculara veya müsabakada bulunan diğer kişilere hakaret, Madde 15(1)(a)(vi) kapsamında seyircileri provoke etme gerekçesiyle sevk edilen futbolcumuz Matteo Guendouzi'ye 2'si kesin 2'si 1 yıl süreyle ertelenmiş 4 maç ceza vermiştir.

UEFA Disiplin Talimatı Madde 11(2)(b) kapsamında temel sportmenlik ve uygun davranış kurallarını ihlal gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen futbolcumuz Mason Greenwood ise 1 maç men cezası almış olup, söz konusu ceza 1 yıl süreyle ertelenmiştir.

Kulübümüz, UEFA tarafından verilen kararları ve kararların gerekçelerini hukuk birimlerimiz aracılığıyla değerlendirmekte olup, verilen cezalara karşı UEFA Tahkim Kuruluna gerekli tahkim başvurusu ve itiraz süreçlerini yürütecektir."