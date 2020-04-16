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UEFA'dan flaş toplantı kararı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 16.04.2020 16:38 | Son Güncelleme

Koronavirüs ile sekteye uğrayan futbolun devam edebilmesi için UEFA çalışmalarına devam ediyor. UEFA bu çalışmalar kapsamında 23 Nisan'da video konferans yapılacağını açıkladı.

UEFA'dan flaş toplantı kararı

UEFA, Avrupa futbolunun geleceğini tartışmak üzere 23 Nisan’da video konferans toplantısı yapılacağını duyurdu.

UEFA İcra Komitesi, korona virüs salgınının Avrupa futbolu üzerindeki son gelişmelerini tartışmak üzere 23 Nisan’da bir video konferans toplantısı yapılacağını açıkladı.

23 Nisan’daki toplantı öncesi 21 Nisan’da ise 55 üye federasyonun genel sekreterleri ile video konferans görüşmesi gerçekleşecek. Görüşmelerde hem yerel hem de Avrupa liglerindeki gelişmeler ele alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
uefa toplantı 23 nisan

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