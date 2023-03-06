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UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev

06.03.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benfica ile Club Brugge arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci müsabakasında FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz’in Benfica ile Belçika’nın Club Brugge takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçını yönetecek.

Portekiz’in Lizbon şehrindeki Sport Lisboa Benfica Stadyumu’nda saat 23.00’te başlayacak mücadelede Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. Karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu’ndan Juan Martinez Munuera VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

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