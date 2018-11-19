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UEFA'dan Hüseyin Göçek ve Halil Umut Meler'e görev

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 19.11.2018 13:42 | Son Güncelleme

FIFA kokartlı hakemlerimizden Hüseyin Göçek, Bulgaristan ile Slovenya takımları arasında bugün oynanacak UEFA Uluslar C Ligi 3. Grup müsabakasını yönetecek.

UEFA'dan Hüseyin Göçek ve Halil Umut Meler'e görev

Bulgaristan'ın Sofia şehrindeki Vasil Levski National Stadyumu'nda TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada, Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Erdem Bayık'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Mete Kalkavan ve Suat Arslanboğa ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

Bir diğer FIFA kokartlı hakemlerimizden Halil Umut Meler ise, Andorra ve Litvanya takımları arasında oynanacak UEFA Uluslar D Ligi 1. Grup müsabakasını yönetecek.

Andorra'nın Andorra la Vella şehrindeki Estadi Nacional Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada, Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Ceyhun Sesigüzel'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Yaşar Kemal Uğurlu ve Ümit Öztürk ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

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Anahtar Kelimeler:
hüseyin göçek Halil Umut Meler uefa

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