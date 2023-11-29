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  4. UEFA'dan jet hızında karar! Yaptığı hata sonrası VAR hakemi kızağa çekildi

UEFA'dan jet hızında karar! Yaptığı hata sonrası VAR hakemi kızağa çekildi

29.11.2023 16:06 | Son Güncelleme:
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Dün akşam oynanan PSG - Newcastle United maçının 90+5. dakikasında yaşanan pozisyon sonrası UEFA'dan flaş bir hamle geldi. Maçın hakeminin hatalı penaltı kararı verdiği gerekçesiyle girişimde bulunan UEFA, dün akşamki hatasının ardından Kwiatkowski'yi önümüzdeki maç alacağı görevden aldı.

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda dün akşam oynanan ve 1-1 sona eren PSG - Newcastle United maçının son anlarında ilginç bir penaltı pozisyonu yaşandı. Bu pozisyonun ardından UEFA jet hızıyla reaksiyon alarak hakemi kızağa çekti.

VAR'A RAĞMEN HATALI KARAR

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90+5. dakikada gelişen PSG atağında, Ousmane Dembele'nin yaptığı orta sonrası top Tino Livramento'nun koluna çarptı. Maçın hakemi Szymon Marciniak oyunu devam ettirdi fakat, VAR'daki Tomasz Kwiatkowski'nin uyarısı sonrası penaltı kararına hükmetti. Penaltıyı gole çeviren Mbappe maçın 1-1 bitmesini sağladı.

UEFA, KWIATKOWSKI'Yİ GÖREVDEN ALDI

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Maçın ardından yapılan araştırmalar sonucu, penaltı pozisyonunun hatalı olduğu ortaya çıktı. Verilen penaltı, topun Livramento'nun önce göğsüne sonra koluna çarpması nedeniyle hatalı olarak değerlendirilirken, bu noktada ise fatura ilk olarak VAR'da görev yapan Kwiatkowski'ye kesildi. Kwiatkowski, bu akşam oynanacak Real Sociedad - Salzburg maçında VAR hakemi olarak görev yapacaktı fakat UEFA'nın hamlesi sonrası görevden alındı.

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