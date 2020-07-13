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UEFA'dan Manchester City açıklaması

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 13.07.2020 13:04 | Son Güncelleme

UEFA, Manchester City'ye verilen cezanın kaldırılmasında yetersiz delil ve zaman aşımının etkili olduğunu duyurdu.

UEFA'dan Manchester City açıklaması

UEFA'dan yapılan açıklamada, Uluslararası Tahkim Kurulu'nun (CAS) Manchester City'ye verilen iki sezon Avrupa kupalarından men kararını duruşmalarda yeterli delil sunulamaması ve iddia edilen ihlallerin büyük bölümünün 5 yıllık zaman aşımına uğramasından dolayı kaldırdığı kaydedildi.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, sponsorluk ve 2012-16 yıllarındaki gelirlerini şişirdiği gerekçesiyle şubat ayında İngiliz ekibini Avrupa kupalarından men etmişti.

CAS'tan yapılan açıklamada da delil yetersizliği ve zaman aşımı vurgulanırken, Manchester City'nin UEFA ile yeterince işbirliği yapmadığı ifade edildi.

(AA)

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