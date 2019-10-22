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UEFA'dan Sırbistan'a ceza

FUTBOL HABERLERİ  | 22.10.2019 07:45 | Son Güncelleme

EURO 2020 Elemeleri'nde Portekiz ile oynanan karşılaşmada taraftarlarının ırkçı tezahüratları nedeniyle Sırbistan'a biri ertelemeli olmak üzere iki maç seyircisiz oynama cezası verdi.

UEFA'dan Sırbistan'a ceza

UEFA'dan yapılan açıklamada, 7 Eylül'de Belgrad'da oynanan ve Portekiz'in 4-2 kazandığı karşılaşmada ev sahibi taraftarların ırkçı tezahüratları sebebiyle Sırbistan'a iki maç seyircisiz oynama cezası verildiği bildirildi. Açıklamada, bir maçlık cezanın bir yıllığına ertelendiği belirtildi.

Ayrıca sahaya taraftar girmesi ve meşale yakılması nedeniyle Sırbistan Futbol Federasyonunun 33 bin 250 Euro para cezası aldığı da ifade edildi. Sırbistan'ın EURO 2020 Elemeleri B Grubu'nda Lüksemburg'u 14 Kasım'da konuk edeceği karşılaşma, seyircisiz oynanacak.

B Grubu'nda 6 maçta 10 puan toplayan Sırbistan, bir maç fazlası bulunan Ukrayna'nın 9, Portekiz'in ise bir puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
uefa EURO 2020 Elemeleri sırbistan

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