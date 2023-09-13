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UEFA'dan soruşturma! Hırvatistan-Türkiye maçı seyircisiz oynanabilir

13.09.2023 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA, Letonya maçında taraftarlarının ırkçılık ve ayrımcılık suçları işlediği gerekçesiyle Hırvatistan hakkında soruşturma başlattı. İşte detaylar...

UEFA'nın Hırvatistan Futbol Federasyonu (HNS) hakkında disiplin süreci başlattığı bildirildi.

HNS'den yapılan açıklamada, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Letonya ile 8 Eylül'de Hırvatistan'ın Rijeka kentinde oynanan karşılaşmada bazı taraftarların Hırvat milliyetçi (Ustaşa) bayrağı açması üzerine, UEFA'nın disiplin süreci başlattığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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Yapılan açıklamada, Hırvatistan'ın Letonya ile sahasında oynadığı maçta stadyumda ırkçılık ve ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla disiplin soruşturmasının başlatıldığı aktarıldı.

MAÇ SEYİRCİSİZ OYNANABİLİR

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Irkçılık ve ayrımcılık nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası ertelenen Hırvatistan, bu suç yeniden işlendiği için seyircisiz oynama cezası alabilir.

Hırvatistan'ın ilk iç saha maçı 12 Ekim'de A Milli Takımımız ile olacak. Hırvatistan, seyircisiz oynama cezası alması durumunda Türkiye maçında stadyumda taraftar yer almayacak.

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