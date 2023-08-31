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UEFA'dan sürpriz Şampiyonlar Ligi kararı! Suudi Arabistan takımlarının katılması bekleniyordu...

31.08.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan takımlarının özel bir kart alarak Şampiyonlar Ligi'ne katılabileceği iddiasına UEFA'dan yanıt geldi. Arabistan'ın artan popülaritesi nedeniyle UEFA'nın bu kararı alması beklenirken sürpriz bir açıklama yapıldı.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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UEFA, Suudi Arabistan kulüplerine Avrupa kapısını kapattı. Hem maddi olarak hem de popülarite için tam tersi bir karar alması beklenen UEFA'nın bu açıklaması futbol dünyasında sürpriz olarak nitelendirildi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE SADECE AVRUPA KULÜPLERİ KATILABİLİR"

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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Suudi Arabistan kulüplerinin Avrupa kupalarına katılacağına dair konuyu bir medya kuruluşu, durumu bize sormadan haber yaptı. Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne veya Avrupa Konferans Ligine sadece Avrupa kulüpleri katılabilir." açıklamasını yaptı.

FUTBOLCULARIN HAYALİ SUYA DÜŞTÜ

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Bir süredir sosyal medyada yer alan bu iddia sonrası UEFA'nın açıklaması Suudi Arabistan'a transfer olan futbolcular üstünde büyük hayal kırıklığı yarattı.

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