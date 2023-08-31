UEFA'dan sürpriz Şampiyonlar Ligi kararı! Suudi Arabistan takımlarının katılması bekleniyordu...

UEFA, Suudi Arabistan kulüplerine Avrupa kapısını kapattı. Hem maddi olarak hem de popülarite için tam tersi bir karar alması beklenen UEFA'nın bu açıklaması futbol dünyasında sürpriz olarak nitelendirildi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE SADECE AVRUPA KULÜPLERİ KATILABİLİR"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Suudi Arabistan kulüplerinin Avrupa kupalarına katılacağına dair konuyu bir medya kuruluşu, durumu bize sormadan haber yaptı. Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne veya Avrupa Konferans Ligine sadece Avrupa kulüpleri katılabilir." açıklamasını yaptı.

FUTBOLCULARIN HAYALİ SUYA DÜŞTÜ

Bir süredir sosyal medyada yer alan bu iddia sonrası UEFA'nın açıklaması Suudi Arabistan'a transfer olan futbolcular üstünde büyük hayal kırıklığı yarattı.

