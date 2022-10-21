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UEFA'dan Türkiye'ye ceza! Tam 1 ay önce olmuştu...

21.10.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA, Türkiye-Lüksemburg maçında yaşanan olaylar sebebiyle A Milli Takımımız'a 25 bin Euro para cezası verildiğini duyurdu. Öte yandan UEFA'dan yapılan açıklamada Türkiye'ye verilen kısmi tribün kapama cezası ise iki yıl süreyle ertelendiği kaydedildi.

UEFA'dan Türkiye'ye ceza! Tam 1 ay önce olmuştu...

UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın Lüksemburg ile oynadığı maçta sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle para cezası verdi.

25 BİN EURO!

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Yapılan açıklamada, eylül ayında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan Türkiye-Lüksemburg maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle ev sahibi ülkeye 25 bin avro para cezası verildiği kaydedildi.

Türkiye'ye verilen kısmi tribün kapama cezası ise iki yıl süreyle ertelendi. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5'inci maçında karşılaştığı Lüksemburg ile 3-3 berabere kalmıştı.


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