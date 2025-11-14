SPOR

UEFA'dan 'Türklerle savaş olmalı' diyen Viktoria Plzen'e komik ceza!

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu Fenerbahçe'ye Viktoria Plzen maçındaki saha ve tribün olayları nedeniyle ceza verdi. Viktoria Plzen'in açtığı ırkçı pankarta verilen komik ceza sosyal medyada tepki topladı.

UEFA'dan 'Türklerle savaş olmalı' diyen Viktoria Plzen'e komik ceza!
Emre Şen

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye Viktoria Plzen maçındaki saha ve tribün olayları nedeniyle toplamda 78.500 Euro para cezası verdi.

"TÜRKLERLE SAVAŞ OLMALI"

Plzen taraftarları, asker görseli bulunan ve üzerinde "Vojna s Turkem musi bejt" (Türklerle savaş olmalı) yazan pankart açmıştı.

IRKÇI PANKARTA KOMİK CEZA!

UEFA pankartı ırkçı buldu fakat verdiği ceza tepki çekti. UEFA Disiplin Kurulu, Viktoria Plzeň taraftarlarının ırkçı ve/veya ayrımcı davranışları nedeniyle kulübe 15 bin Euro para cezası verilmesine ve ev sahibi olarak oynayacağı bir sonraki UEFA kulüp müsabakasında stadının bir bölümünün kısmen kapatılmasına karar verdi.

