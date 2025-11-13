UEFA, Euro 2028 Avrupa Şampiyonası'nın ilk ve son maçlarının oynanacağı stadyumları açıkladı! Final Londra'da...

Euro 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi turnuvaya dair bilgiler gelmeye devam ediyor. UEFA, şampiyonanın İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler'in ortaklaşa düzenleyeceğini belirtirken, ilk maç ve final maçının oynanacağı stadyumlara dair de bilgilendirmede bulundu.

İLK MAÇ CARDIFF! FİNAL LONDRA’DA…

UEFA, turnuvanın açılı maçının Galler'in başkenti Cardiff’de kapanış yani final müsabakasının ise İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanacağını açıkladı.

TARİHLERİ DE BELLİ!

Turnuva 9 Haziran 2028 tarihinde başlarken, 9 Temmuz 2028'de Londra'daki Wembley Stadı'nda fnal maçıyla son bulacacağını belirtti.