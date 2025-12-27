SPOR

İtalyanlar Nkunku'nun transferini duyurdu! "İstanbul'a gidiyor"

Kış transfer dönemine girilmesine kısa bir süre kala İtalyan basınından Milan forması giyen Christopher Nkunku için ortaya flaş bir iddia atıldı. "İstanbul'a gidiyor" başlığyla verdikleri haber sonrası transfer gündemi karıştı.

Burak Kavuncu
Süper Lig devlerinden Galatasaray ve Fenerbahçe İtalya'da Milan forması giyen Christopher Nkunku için yarışıyor. Geçtiğimiz sezon Chelsea'dan transfer edilen Fransız yıldız İtalya'da tutunamayınca gözünü Türkiye'ye çevirdi.

İTALYANLAR DUYURDU!

İtalyanlar Nkunku nun transferini duyurdu! "İstanbul a gidiyor" 1

Repubblica'da yer alan haberde, "Nkunku, İstanbul'a gidiyor" başlığı kullanıldı. Galatasaray ve Fenerbahçe, Milan forması giyen Christopher Nkunku için devreye girdi. Milan, Fransız oyuncu için 35 milyon euro istiyor.

SOMUT TEKLİFLER GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DEN!

İtalyanlar Nkunku nun transferini duyurdu! "İstanbul a gidiyor" 2

İtalyan ekibi Milan'ın Chelsea'den 37 milyon euro'ya transfer ettiği oyuncu için 35 milyon euro civarına tamam diyeceği ve oyuncuyu verebileceği belirtildi. Haberin detaylarında İngilitere Premier Lig kulüpleri ile Juventus'un da Nkunku'yu takip ettiği, ancak şu ana dek en somut tekliflerin Galatasaray ve Fenerbahçe'den geldiği belirtildi.

BONSERVİSİ UÇMUŞTU

İtalyanlar Nkunku nun transferini duyurdu! "İstanbul a gidiyor" 3

Fransız oyuncu bu sezon Milan formasıyla 14 maça çıktı ve 1 gol-2 asistlik skor katkısı verdi. Öte yandan Nkunku 2022-2023 yıllarında 80 milyon euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşarak tarihe geçmişti. Nkunku daha önce Alman ekibi Leibzig'ten Chelsea'ye de 60 milyon euroluk bir bonservis bedeli ile transfer olmuştu.

