UEFA gelecek vadeden genç yıldızları açıkladı! Listede 3 Türk var

UEFA, resmi sitesinden yaptığı açıklamada listeye giren üç Türk oyuncudan da övgü dolu sözlerle bahsetti.
Galatasaray'ın 19 yaşındaki oyuncusu Yunus Akgün için, "İki ayağını da kullanabilen kanat oyuncusu, iyi bir ilk dokunuşa ve oyun görüşüne sahip. Ara transfer döneminde Anderlecht'e transferi söz konusuydu ayrıca Lazio ile de adı anılmıştı" ifadeleri kullanıldı.
Geçen yıl ara transfer döneminde Galatasaray'dan Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan 19 yaşındaki Ozan Kabak için ise, "Sağ ayaklı savunma oyuncusu, Galatasaray ile 2018-2019 sezonuna en iyi başlayan oyunculardan biriydi. 12 milyon Euro'ya Stuttgart'a transfer olduktan sonra da yaz transfer döneminde Schalke 04'e katıldı" denildi.
UEFA, Beşiktaş ile geçen sezon iyi bir çıkış yakalayan 20 yaşındaki Güven Yalçın hakkında da, "Güçlü fiziği ve golü kovalayan yapısı ile genç forvet, Beşiktaş forması ile iki kez hat-trick yapma başarısı gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.
Listede ayrıca, geçen hafta Fenerbahçe'den İtalya Serie A takımı Napoli'ye transfer olan 19 yaşındaki Eljif Elmas da yer aldı. Genç futbolcu için, "Kuzey Makedonyalı oyuncu Fenerbahçe'ye iyi bir şekilde hizmet ettikten sonra etkileyici bir performans göstererek Haziran ayında Napoli'ye transfer oldu" yorumu yapıldı.
50 kişilik liste şu isimlerden oluşuyor:
Yunus Akgün (Galatasaray)
Benoit Badiashile (Monaco)
Josip Brekalo (Wolfsburg)
Rhian Brewster (Liverpool)
Samuel Chukwueze (Villarreal)
Kevin Danso (Augsburg)
Alphonso Davies (Bayern Münih)
Moussa Diaby (Bayer Leverkusen)
Denis Dragus (Viitorul)
Carel Eiting (Ajax)
Jurgen Ekkelenkamp (Ajax)
Eljif Elmas (Napoli)
Fabio Silva (Porto)
Gedson Fernandes (Benfica)
Ianis Hagi (Genk)
Amadou Haidara (Leipzig)
Erling Braut Haland (Salzburg)
Adam Hlozek (Sparta Prag)
Mohammed Ihattaren (PSV)
Jovane Cabral (Sporting Lizbon)
Dejan Joveljic (Eintracht Frankfurt)
Ozan Kabak (Schalke 04)
Ibrahima Konate (Leipzig)
Alex Kral (Slavia Prag)
Khvicha Kvaratskhelia (Rubin Kazan)
Jacob Bruun Larsen (Borussia Dortmund)
Renan Lodi (Atletico Madrid)
Sean Longstaff (Newcastle United)
Arne Maier (Hertha Berlin)
Donyell Malen (PSV)
Ivan Oblyakov (CSKA Moskova)
Dani Olmo (Dinamo Zagreb)
Andreas Skov Olsen (Bologna)
Strahinja Pavlovic (Partizan)
Luca Pellegrini (Juventus)
Denys Popov (Dinamo Kiev)
Ricard Puig (Barcelona)
Marco Richter (Augsburg)
Rodrygo (Real Madrid)
Romario Baro (Porto)
Matvei Safonov (Krasnodar)
William Saliba (Arsenal)
Ismaila Sarr (Rennes)
Xaver Schlager (Wolfsburg)
Tiago Dantas (Benfica)
Sandro Tonali (Brescia)
Ferran Torres (Valencia)
Heorhiy Tsitaishvili (Dinamo Kiev)
Nikola Vlasic (CSKA Moskova)
Güven Yalçın (Beşiktaş)
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