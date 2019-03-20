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UEFA güncel kulüp sıralamasını açıkladı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 20.03.2019 20:46 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar belli olurken, UEFA güncel kulüp sıralamalarını açıkladı. Türk ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da sıralamadaki yerleri ve puanları belli oldu.

İşte 20 Mart tarihli güncel sıralama...

UEFA güncel kulüp sıralaması (20 Mart)

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının oynanmasının ardından güncel kulüpler listesini açıkladı.

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının oynanmasının ardından güncel kulüpler listesini açıkladı.

Yeni sıralamada Fenerbahçe ve Galatasaray yükseliş gösterdi.

Yeni sıralamada Fenerbahçe ve Galatasaray yükseliş gösterdi.

Listede yer alan Türk takımlarından Beşiktaş'ın ise puanı değişmedi.

Listede yer alan Türk takımlarından Beşiktaş'ın ise puanı değişmedi.

İşte güncel UEFA kulüpler listesi;

İşte güncel UEFA kulüpler listesi;

1- REAL MADRID: 146.000

1- REAL MADRID: 146.000

2 - BARCELONA: 131.000

2 - BARCELONA: 131.000

3 - BAYERN MÜNİH: 128.000

3 - BAYERN MÜNİH: 128.000

4 -ATLETICO MADRID: 127.000

4 -ATLETICO MADRID: 127.000

5- JUVENTUS: 123.000

5- JUVENTUS: 123.000

6- SEVİLLA: 104.000

6- SEVİLLA: 104.000

7- MANCHESTER CITY: 104.000

7- MANCHESTER CITY: 104.000

8- PARİS SG: 103.000

8- PARİS SG: 103.000

9- PORTO: 93.000

9- PORTO: 93.000

10- ARSENAL: 91.000

10- ARSENAL: 91.000

19 - BEŞİKTAŞ: 62.000

19 - BEŞİKTAŞ: 62.000

47 - FENERBAHÇE: 31.500

47 - FENERBAHÇE: 31.500

69 - GALATASARAY: 22.500

69 - GALATASARAY: 22.500
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Anahtar Kelimeler:
uefa Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş

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