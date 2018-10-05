UEFA, güncel kulüp sıralamasını açıkladı (5 Ekim)

İşte UEFA kulüpler sıralamasındaki ilk 20 takım ve temsilcilerimizin durumu...
MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 2 - 0 Spartak Trnava
Fenerbahçeli Roberto Soldado Beşiktaş'a önerildi
Mehmet Demirkol: Belhanda açıklama yapmalı
Fenerbahçe'den Mihajlovic açıklaması
Cristiano Ronaldo'dan tecavüz iddialarına yanıt
Galatasaray'dan İngiliz hakeme penaltı isyanı
Beşiktaş'ta iki isim kadroda yok!
Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekildiğini açıkladı
Osman Özköylü: 'Çoluğumuz çocuğumuz taş yemiyorlar, 2 aydır para alamıyoruz'
Cristiano Ronaldo'ya, bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla soruşturma açıldı
Franck Ribery Galatasaray'ın 113. yaşını kutladı!
Okuyucu Yorumları 3 yorum