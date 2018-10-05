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UEFA, güncel kulüp sıralamasını açıkladı (5 Ekim)

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 05.10.2018 18:18 | Son Güncelleme

UEFA, 2018/19 sezonu güncel kulüpler sıralamasını açıkladı. İlk 20'ye Türkiye'den bir takım dahil olmayı başardı.

İşte UEFA kulüpler sıralamasındaki ilk 20 takım ve temsilcilerimizin durumu...

UEFA, güncel kulüp sıralamasını açıkladı (5 Ekim)

1 / 23

19- CHELSEA: 61.000

19- CHELSEA: 61.000
2 / 23

18 - MONACO: 61.000

18 - MONACO: 61.000
3 / 23

17- ZENİT: 65.000

17- ZENİT: 65.000
4 / 23

16- MANCHESTER UNITED: 66.000

16- MANCHESTER UNITED: 66.000
5 / 23

15 - LIVERPOOL: 68.000

15 - LIVERPOOL: 68.000
6 / 23

14- NAPOLİ: 69.000

14- NAPOLİ: 69.000
7 / 23

13 - ROMA: 70.000

13 - ROMA: 70.000
8 / 23

12- BORUSSIA DORTMUND: 75.000

12- BORUSSIA DORTMUND: 75.000
9 / 23

11- SHAKHTAR DONETSK: 76.000

11- SHAKHTAR DONETSK: 76.000
10 / 23

10- PORTO: 77.000

10- PORTO: 77.000
11 / 23

9- ARSENAL: 79.000

9- ARSENAL: 79.000
12 / 23

8- MANCHESTER CITY: 87.000

8- MANCHESTER CITY: 87.000
13 / 23

7- PARİS SG: 90.000

7- PARİS SG: 90.000
14 / 23

6- SEVİLLA: 94.000

6- SEVİLLA: 94.000
15 / 23

5- JUVENTUS: 111.000

5- JUVENTUS: 111.000
16 / 23

4- BAYERN MÜNİH: 115.000

4- BAYERN MÜNİH: 115.000
17 / 23

3-ATLETICO MADRID: 115.000

3-ATLETICO MADRID: 115.000
18 / 23

2- BARCELONA: 116.000

2- BARCELONA: 116.000
19 / 23

1- REAL MADRID: 133.000

1- REAL MADRID: 133.000
20 / 23

135- TRABZONSPOR: 8.000

135- TRABZONSPOR: 8.000
21 / 23

66 - GALATASARAY: 20.500

66 - GALATASARAY: 20.500
22 / 23

50- FENERBAHÇE: 26.500

50- FENERBAHÇE: 26.500
23 / 23

20 - BEŞİKTAŞ: 60.000

20 - BEŞİKTAŞ: 60.000
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Anahtar Kelimeler:
uefa Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray Trabzonspor uefa kulüpler sıralaması

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
malmö?
heryerde BEŞİKT'AŞK
ilk 20 sıralamanın olduğu yerde nesen beşiktaşın adı yok hadi onu gectık nesen en altta ismi yazılmıs yatacak yeriniz yok sizin.
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