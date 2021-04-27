SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde para ödülü artacak

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde para ödülü artacak

27.04.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezondan itibaren kulüplere dağıtılacak toplam para ödülü, 24 milyon avroyu bulacak.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde para ödülü artacak

UEFA'dan yapılan açıklamada, gelecek sezon yeni bir formatla düzenlenecek Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde, kulüplere yapılacak ödemelerde büyük artış olacağı belirtildi.

Maçların yayın hakları ve sponsorluk anlaşmalarında yaşanan gelişmelerden dolayı gelecek sezon şampiyonaya katılacak ekiplere, bugünkü para ödülünün dört katına tekabül eden toplam 24 milyon avro ödeme yapılacak.

Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonundan itibaren 16 takımın grup aşamasında yer aldığı yeni bir format uygulanacak. Bu sezon sadece final maçında uygulanacak Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ise gelecek sezon çeyrek finalden itibaren başlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMükemmel aşk strese sokuyorMükemmel aşk strese sokuyor
Şampiyonlar Ligi'nde dev maç!Şampiyonlar Ligi'nde dev maç!
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan bir transfer daha

Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan bir transfer daha

Ve sonunda anlaşma sağlandı! Süper Lig devi!

Ve sonunda anlaşma sağlandı! Süper Lig devi!

''Sezon sonunda takımdan ayrılıyorum''

''Sezon sonunda takımdan ayrılıyorum''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bir telefon ile bitti! Gelecek sezon...

Bir telefon ile bitti! Gelecek sezon...

Bu tekme Salih Uçan'ı hastanelik etti

Bu tekme Salih Uçan'ı hastanelik etti

Süper Lig rekoru geldi

Süper Lig rekoru geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.