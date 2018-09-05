UEFA kadrosuna alınmayan Soldado'dan Cocu'ya mesaj: Hayal kırıklığına uğradım

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda mücadele edecek olan Fenerbahçe’de kadro UEFA’ya bildirildi. Verilen listede ismi yer almayan sarı-lacivertlilerin İspanyol yıldızı Roberto Soldado, büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan golcü futbolcu, “UEFA listesinde olmamaktan dolayı büyük hayal kırıklığı içindeyim. Ama şu anda tek isteğim takım arkadaşlarıma destek olmak ve yarışacağımız diğer kulvarlarda takımım için elimden gelenin en iyisini yapmak” ifadelerini kullandı.
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