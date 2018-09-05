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UEFA kadrosuna alınmayan Soldado'dan Cocu'ya mesaj: Hayal kırıklığına uğradım

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.09.2018 16:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin İspanyol futbolcusu Roberto Soldado, UEFA listesinde isminin olmamasından dolayı sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Soldado, listede ismi yer almadığı için hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

UEFA kadrosuna alınmayan Soldado'dan Cocu'ya mesaj: Hayal kırıklığına uğradım

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda mücadele edecek olan Fenerbahçe’de kadro UEFA’ya bildirildi. Verilen listede ismi yer almayan sarı-lacivertlilerin İspanyol yıldızı Roberto Soldado, büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan golcü futbolcu, “UEFA listesinde olmamaktan dolayı büyük hayal kırıklığı içindeyim. Ama şu anda tek isteğim takım arkadaşlarıma destek olmak ve yarışacağımız diğer kulvarlarda takımım için elimden gelenin en iyisini yapmak” ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
roberto soldado Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi

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