UEFA Konferans Ligi’nde deplasman golü kuralı var mı? UEFA Konferans Ligi’nde deplasman golü kuralı kalktı mı?

Avrupa Şampiyonlar Ligi izlenme ve maddi büyüklük bakıldığında futbolun kulüpler bazında en prestijli organizasyonudur. Şampiyonlar Ligi'nin bir alt basamağı olan Avrupa Ligi de orta ölçekli takımların elit seviyeye yükselmesi açısından önemli bir basamaktır. Öte yandan UEFA kıtadan daha fazla ülkenin ve kulübün katılımıyla gerçekleşen UEFA Konferans Ligi'ni de geliştirmiştir.

UEFA Konferans Ligi ne zamandır düzenlenmektedir?

UEFA Konferans Ligi 2021-2022 yılından itibaren düzenlenmeye başlanmıştır. Konferans Ligi'nin amacı yerel ve küçük ölçekli kulüplerin deneyim ve maddi kazanç sağlarken Avrupa futbolunun da sınırlarının genişlemesidir. Bu amaçla Konferans Ligi kulüplerin haklarını göz eder. Öte yandan deplasman golü kuralı da Konferans Ligi'nde özel bir anlama sahiptir

Konferans Ligi formatı ve deplasman golünün önemi nedir?

Konferans Ligi 36 takımdan oluşan 6 torbaya bölünür ve her takım her torbadan 1'er takımla eşleşir. 3 iç saha ve 3 deplasman olmak üzere toplam 6 maç oynanır. Konferans Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden farklı olarak lig aşamasında 2 maç eksik oynamaktadır.

Bunun sebepleri; takımların bütçelerinin diğerlerine kıyasla daha küçük olması, daha geniş bir coğrafyada oynanması ve kadro derinliğinin sezon geneline yetecek kadar geniş olmamasıdır. Konferans Ligi'nde tanınan bu imtiyaz deplasman golünün de farklı yorumlanması sebep olmuştur.

UEFA Konferans Ligi'nde deplasman golü kuralı var mı?

UEFA kulüpler bazında 3 büyük turnuvasında da deplasman golü kuralını kaldırmıştır. Diğerlerine göre daha yakın tarihli kurulmuş olmasına karşın Konferans Ligi de bu uygulamaya dahil edilmiştir.

UEFA Konferans Ligi'nde deplasman golü kuralı yoktur. Buna sebep olarak ev sahibi takımların avantajı kaybetmemek için pasif bir futbol benimsemesi ve deplasmanların artık eski zorlayıcılığında olmadığı görüşüdür. İşte Konferans Ligi'nde tartışmalar da burada başlamaktadır.

Bir yanda takımların uzak deplasmanlara gitmemesi için lig aşamasında 6 maç sınırı mevcuttur. Öte yandan deplasmanların eski zorlayıcılığında olmadığı öne atılmaktadır. Bu durum Konferans Ligi şartlarında deplasman golü kuralının yeniden değerlendirilmesi gerektiği üzerinde yoğunlaşmıştır.