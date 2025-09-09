SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi’nde deplasman golü kuralı var mı? UEFA Konferans Ligi’nde deplasman golü kuralı kalktı mı?

Avrupa futbolunun dünya futbolundaki lokomotif olma konusu yadsınamaz bir gerçek. Avrupa'nın bu konumu futbolun her seviyede yüksek beklentiyle karşılanmasıyla alakalıdır. UEFA Konferans Ligi de bunun önemli örneklerinden birisidir. UEFA Konferans Ligi'nde deplasman golü kuralı da ayrı bir öneme sahiptir.

UEFA Konferans Ligi’nde deplasman golü kuralı var mı? UEFA Konferans Ligi’nde deplasman golü kuralı kalktı mı?
Doğukan Bayrak

Avrupa Şampiyonlar Ligi izlenme ve maddi büyüklük bakıldığında futbolun kulüpler bazında en prestijli organizasyonudur. Şampiyonlar Ligi'nin bir alt basamağı olan Avrupa Ligi de orta ölçekli takımların elit seviyeye yükselmesi açısından önemli bir basamaktır. Öte yandan UEFA kıtadan daha fazla ülkenin ve kulübün katılımıyla gerçekleşen UEFA Konferans Ligi'ni de geliştirmiştir.

UEFA Konferans Ligi ne zamandır düzenlenmektedir?

UEFA Konferans Ligi 2021-2022 yılından itibaren düzenlenmeye başlanmıştır. Konferans Ligi'nin amacı yerel ve küçük ölçekli kulüplerin deneyim ve maddi kazanç sağlarken Avrupa futbolunun da sınırlarının genişlemesidir. Bu amaçla Konferans Ligi kulüplerin haklarını göz eder. Öte yandan deplasman golü kuralı da Konferans Ligi'nde özel bir anlama sahiptir

Konferans Ligi formatı ve deplasman golünün önemi nedir?

Konferans Ligi 36 takımdan oluşan 6 torbaya bölünür ve her takım her torbadan 1'er takımla eşleşir. 3 iç saha ve 3 deplasman olmak üzere toplam 6 maç oynanır. Konferans Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden farklı olarak lig aşamasında 2 maç eksik oynamaktadır.

Bunun sebepleri; takımların bütçelerinin diğerlerine kıyasla daha küçük olması, daha geniş bir coğrafyada oynanması ve kadro derinliğinin sezon geneline yetecek kadar geniş olmamasıdır. Konferans Ligi'nde tanınan bu imtiyaz deplasman golünün de farklı yorumlanması sebep olmuştur.

UEFA Konferans Ligi'nde deplasman golü kuralı var mı?

UEFA kulüpler bazında 3 büyük turnuvasında da deplasman golü kuralını kaldırmıştır. Diğerlerine göre daha yakın tarihli kurulmuş olmasına karşın Konferans Ligi de bu uygulamaya dahil edilmiştir.

UEFA Konferans Ligi'nde deplasman golü kuralı yoktur. Buna sebep olarak ev sahibi takımların avantajı kaybetmemek için pasif bir futbol benimsemesi ve deplasmanların artık eski zorlayıcılığında olmadığı görüşüdür. İşte Konferans Ligi'nde tartışmalar da burada başlamaktadır.

Bir yanda takımların uzak deplasmanlara gitmemesi için lig aşamasında 6 maç sınırı mevcuttur. Öte yandan deplasmanların eski zorlayıcılığında olmadığı öne atılmaktadır. Bu durum Konferans Ligi şartlarında deplasman golü kuralının yeniden değerlendirilmesi gerektiği üzerinde yoğunlaşmıştır.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Herkes merak ediyordu, ilk kez konuştu! Osimhen son durumunu kendisi açıkladı...Herkes merak ediyordu, ilk kez konuştu! Osimhen son durumunu kendisi açıkladı...
MKE Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdıMKE Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı
Anahtar Kelimeler:
konferans ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı! Gazze'ye doğru hareket ediyordu

Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı! Gazze'ye doğru hareket ediyordu

Taksici, minibüscü, tamirci, kuyumcu... Artık daha çok vergi ödeyecekler

Taksici, minibüscü, tamirci, kuyumcu... Artık daha çok vergi ödeyecekler

Mourinho'dan sosyal medyada olay hareket! Fenerbahçelileri çok kızdırdı...

Mourinho'dan sosyal medyada olay hareket! Fenerbahçelileri çok kızdırdı...

F.Bahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi... TFF'ye bildirildi

F.Bahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi... TFF'ye bildirildi

Hamdi Akın'dan flaş teknik direktör açıklaması!

Hamdi Akın'dan flaş teknik direktör açıklaması!

Cengiz Ünder için Sergen Yalçın'dan flaş sözler!

Cengiz Ünder için Sergen Yalçın'dan flaş sözler!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.