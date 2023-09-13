UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe korkusu!

Yaptıkları transferlerle dünya basınında da yankı uyandıran Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nin favorileri arasında gösteriliyor. Aston Villa'nın ardından olası şampiyon olarak gösterilen sarı-lacivertlilerin kadro değeri rakiplerini korkuttu.

UEFA KONFERANS LİGİ'NiN EN PAHALI 10 TAKIMI

1. Aston Villa 607.7 milyon Euro

2. Fiorentina 248.6 milyon Euro

3. Fenerbahçe 209.1 milyon Euro

4. Lille 207.8 milyon Euro

5. Frankfurt 170 milyon Euro

6. Beşiktaş 129.2 milyon Euro

7. Club Brugge 121.45 milyon Euro

8. KRC Genk 113 milyon Euro

9. AZ Alkmaar 80.1 milyon Euro

10. KAA Gent 79.6 milyon Euro

