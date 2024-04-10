UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile karşılaşacak Fenerbahçe için UEFA'dan hatalı bir paylaşım geldi!

UEFA Konferans Ligi'nin resmi X hesabı, hemen hemen her maç için yaptığı bir paylaşımı Olympiakos - Fenerbahçe maçı öncesinde de yaptı.

HATALI PAYLAŞIM

Yapılan paylaşımda Yunan ekibinden Daniel Podence ile Sebastian Szymanski'nin fotoğraflarını yan yana koyan sosyal medya hesabı not olarak ise, "Podence ya da Szymanski: Perşembe günü kimin etkisi daha büyük olacak?" sorusunu sordu.

SAHADA OLAMAYACAK

Bu paylaşımın ardından, bazı kullanıcılar hatayı hemen fark etti. Olympiakos'un yıldız ismi Podence, Perşembe günü cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

TAKIMIN EN İYİLERİNDEN

Sezon başında Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan transfer edilen Daniel Podence, Yunan ekibinin formasını bu sezon 37 karşılaşmada giydi. 28 yaşındaki Portekizli oyuncu bu maçlarda 13 gol ve sekiz asistlik bir performans sergiledi.





