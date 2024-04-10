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UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile karşılaşacak Fenerbahçe için UEFA'dan hatalı bir paylaşım geldi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.04.2024 16:15
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UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi UEFA resmi hesabından maça dair hatalı bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Daniel Podence

Daniel Podence

POR Portekiz
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
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UEFA Konferans Ligi'nin resmi X hesabı, hemen hemen her maç için yaptığı bir paylaşımı Olympiakos - Fenerbahçe maçı öncesinde de yaptı.

HATALI PAYLAŞIM

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Yapılan paylaşımda Yunan ekibinden Daniel Podence ile Sebastian Szymanski'nin fotoğraflarını yan yana koyan sosyal medya hesabı not olarak ise, "Podence ya da Szymanski: Perşembe günü kimin etkisi daha büyük olacak?" sorusunu sordu.

SAHADA OLAMAYACAK

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Bu paylaşımın ardından, bazı kullanıcılar hatayı hemen fark etti. Olympiakos'un yıldız ismi Podence, Perşembe günü cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

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Sezon başında Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan transfer edilen Daniel Podence, Yunan ekibinin formasını bu sezon 37 karşılaşmada giydi. 28 yaşındaki Portekizli oyuncu bu maçlarda 13 gol ve sekiz asistlik bir performans sergiledi.

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