UEFA Konferans Ligi'nde VAR var mı? UEFA Konferans Ligi'nde VAR kullanılıyor mu?

Avrupa futbolunun kulüpler bazında uluslararası organizasyonların en genci UEFA Konferans Ligi'dir. UEFA'nın turnuvalarında 2024-2025 yılında getirdiği yeni formata uygun düzenlenmiştir. Genç turnuvanın yeni formatında oldukça eski bir tartışma konusu olan hakem tartışmaları da zaman zaman yaşanmaktadır. Hakem hataları tartışmalarının merkezinde de VAR kullanımı yer almaktadır.

UEFA Konferans Ligi’nde VAR var mı? UEFA Konferans Ligi’nde VAR kullanılıyor mu?
UEFA 2021-2022 sezonunda ilgi çekici bir uygulama olarak UEFA Konferans Ligi'nin düzenlenmesi kararını almıştır. Konferans Ligi Avrupa futbolunun coğrafi sınırlarını genişletmekte önemli bir yere sahiptir. Avrupa'da futbolun küçük ölçeğinde yer alan kulüpler için değerli bir maddi destek ve deneyim içermektedir.

Konferans Ligi'ne giden yol ve formatı

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi katılımcıları ülkelerin UEFA'daki katsayılarına göre belirlenmektedir. Yüksek puana sahip ülkeler daha fazla temsilci gönderir ve daha fazla maddi gelir elde eder. Bu da üst seviyelerde kümelenmeye yol açmaktaydı.

Konferans Ligi de önceliği puan olarak alt sıralarda yer alan ülkeler için geliştirildi. Yüksek puanlı ülkeler de sınırlı oranda temsilci gönderebilmektedir. Ancak bu temsilciler halihazırda kendi liglerini de çok yukarılarda tamamlayamamış kulüplerdir. Avrupa Ligi'nin yeni formatıyla lig aşamasından sonra herhangi bir takımın Konferans Ligi'ne geçiş yapamaması da bir avantajdır.

Konferans Ligi 36 takımlı olarak düzenlenmektedir. 36 takım 6'şar torbadan birer rakiple eşleşir ve 3 iç saha 3 deplasman maçı oynarlar. Üst organizasyonlara göre daha az maç oynamasının sebebi Konferans Ligi'nde takımların kadrolarını ve yolculuk masraflarını zorlamamaktır.

UEFA Konferans Ligi'nde VAR var mı?

Konferans Ligi küçük ölçekli takımları desteklemek için kurulmuştur. Bu sebeple daha az maç oynamak gibi imtiyazlar da tanınmıştır. Ancak VAR konusu UEFA'nın bu arzusuna uzunca bir süre tezat oluşturan bir özelliğe sahipti. Çünkü her aşamada VAR uygulaması mevcut değildi. Konferans Ligi'nin ilk sezonunda sadece yarı final ve finalde VAR kullanıldı. Sonrasında 2022-2023 sezonunda play-offlardan itibaren geçerli oldu. 2023-2024 sezonunda ise 140 maçta kullanılmasına karşın bu yeterli görülmedi ve tartışmalar alevlendi.

Ön eleme aşamasındaki takımlar bu uygulamanın adil davranmadığını öne sürdüler. Tüm aşamalarda VAR sisteminin her aşamada kullanılması adil futbol iklimi için gerekli görüldü. Nitekim 2024-2025 sezonundan itibaren tüm aşamaları kapsayarak UEFA Konferans Ligi'nde VAR kullanılmaya başlandı.

