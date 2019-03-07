UEFA, Manchester City'ye FFP soruşturması açtı

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu, İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City hakkında finansal fair play soruşturması başlattı.
Alman haber dergisi Der Spiegel'in geçen yıl ortaya attığı iddialar sonrası UEFA harekete geçti.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, CFCB Araştırma Komisyonu, finansal fair play kriterlerini çiğnediği öne sürülen Manchester City hakkında soruşturma açtı.
"SUÇLAMALAR KESİNLİKLE YANLIŞ"
Manchester City, UEFA'nın kararının ardından bir açıklama yaptı. İngiliz ekibinin açıklamasında, "UEFA'nın finansal konulardaki suçlamaları kesinlikle yanlış. Kulübün mali raporları tamamen eksiksiz ve doğru şekilde iletildi. Bu soruşturmayı, spekülasyonları sonlandıracağından büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri yer aldı.
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