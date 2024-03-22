SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. UEFA'nın Fenerbahçe kararı Olympiakos'u çok kızdırdı! "Savaş halinde değiliz"

UEFA'nın Fenerbahçe kararı Olympiakos'u çok kızdırdı! "Savaş halinde değiliz"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.03.2024 19:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Olympiakos'tan UEFA'nın kararına tepki geldi. Yunan ekibinin taraftar grubu, Fenerbahçe ile oynayacakları Konferans Ligi maçında deplasman yasağının olmaması gerektiğini belirten bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

Olympiakos taraftar grubu, Fenerbahçe ile oynayacakları Konferans Ligi maçında deplasman yasağının olmaması gerektiğini belirten bir açıklamada bulundu.

Union Saint-Gilloise deplasmanı sonrası ceza alan Fenerbahçe, 11 Nisan'da Atina'daki karşılaşmada taraftarlarından mahrum kalacak.

AYNI KARAR YUNANLAR İÇİN DE GEÇERLİ

olympiakos-taraftarlarind-268_2-41

Bunun üzerine Fenerbahçe ile ilgili Yunan basınından çarpıcı bir iddia geldi. Gazzetta'nın haberine göre UEFA'nın alacağı karar sonrası aynı durum 18 Nisan'da İstanbul'da oynanacak rövanş maçı için de geçerli olacak.

Olympiakoslu taraftarlar, UEFA'nın alacağı bu karara göre Ülker Stadyum'da takımını destekleyemeyecek.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

65fd79e9400ec1033633f34b

Söz konusu haberde, UEFA'nın güvenlik nedeniyle Türkiye'deki Olympiakos maçlarında geçmişte de benzer uygulamalar gerçekleştirildiği vurgulandı. UEFA'dan, ilk karşılaşmanın oynanacağı tarihe doğru konuyla ilgili resmî bir açıklama yapması bekleniyor.

Bu haberin üzerine Olympiakos taraftarları, bir açıklama yayınlayarak Fenerbahçe deplasman yasağına karşı olduklarını, İstanbul'a gitmek istediklerini duyurdular. Yunan ekibinin başı çeken taraftar grubu 'Gate 7'den yapılan açıklamada 'Bizim Türklerle savaşımız yok, Fenerbahçe taraftarlarıyla da taraftar rekabetimiz yok' denildi.

'DOSTANE ADIMLAR ATILMIŞTIR'

fy5evdstfmjgpn1vc0y3

Anadolu Efes maçı için gittikleri İstanbul'un futbol maçında yasaklanmasının anlamsızlığından bahsedilen açıklamada, "Yunanistan ve Türkiye, Rusya ile Ukrayna gibi savaş halinde değil; dahası dostane adımlar atılmıştır. Olympiakos'un taraftarlarının, takımımızın bu tarihi ve önemli mücadelesinde orada olmaması mümkün değil" ifadeleri kullanıldı.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yönetim dondu kaldı! Trabzon'da yaşananlar sonrası karar: Benim için burası bittiYönetim dondu kaldı! Trabzon'da yaşananlar sonrası karar: Benim için burası bitti
Beşiktaş'ta sözleşme resmen açıklandı!Beşiktaş'ta sözleşme resmen açıklandı!
Süper Lig'de 31. haftanın programı açıklandıSüper Lig'de 31. haftanın programı açıklandı
Anahtar Kelimeler:
UEFA son dakika fenerbahçe konferans ligi olympiakos s lig maçın da, yapılan açıklama
En Çok Okunan Haberler
Babasını sokakta sırtından bıçakladı, vahşetin nedeni ortaya çıktı

Babasını sokakta sırtından bıçakladı, vahşetin nedeni ortaya çıktı

Yönetim dondu kaldı! Trabzon'da yaşananlar sonrası karar: Benim için burası bitti

Yönetim dondu kaldı! Trabzon'da yaşananlar sonrası karar: Benim için burası bitti

Cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı! Sosyal medyada gündem oldu

Cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı! Sosyal medyada gündem oldu

Semih Kılıçsoy'un milli takım macerasının perde arkası açıklandı!

Semih Kılıçsoy'un milli takım macerasının perde arkası açıklandı!

Arda Güler'in yeni takımı belli oldu fakat milli oyuncunun tek şartı var!

Arda Güler'in yeni takımı belli oldu fakat milli oyuncunun tek şartı var!

Tecavüz suçlamasıyla 9 yıl hapis cezası alan Robinho tutuklandı

Tecavüz suçlamasıyla 9 yıl hapis cezası alan Robinho tutuklandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.