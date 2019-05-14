UEFA'nın Manchester City'yi Avrupa kupalarından 1 yıl men edeceği iddia edildi

Manchester City ve Paris Saint Germain'in UEFA Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği basına yansırken; New York Times gazetesi City'nin 1 yıl Şampiyonlar Ligi'nden ihraç edileceğini yazdı.

Manchester City, herhangi bir yanlış yapmadığı konusunda ısrarcı olup, bir ceza karşısında yasal hakkını kullanacağını açıklamasına karşın; UEFA'nın sona eren soruşturması sonrası İngiltere şampiyonunun suçlu bulunduğu öne sürüldü.

Alman Der Spiegel gazetesinin ortaya çıkardığı mali usulsüzlüklerle ilgili eski Belçika Başbakanı Yves Leterme başkanlığında UEFA Kontrol Kurulu'nun geçen hafta İsviçre'de bir toplantı yaptığı ve delilleri inceledikleri kaydedildi. Toplantı sonrası Manchester City'nin suçlu bulunduğu ve Şampiyonlar Ligi'nden 1 yıl ihraç edileceği belirtildi.

Manchester City'nin önümmüzdeki sezon mu yoksa 2020-21 sezonunda mı Şampiyonlar Ligi'nde olmayacığı konusunda ise net bir açıklama yapılmadı.

