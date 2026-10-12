UEFA'nın Şampiyonlar Ligi analizinde Fenerbahçe sürprizi! Örnek gösterdiler

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında aldığı beraberlikte Archie Brown'un kaydettiği gol, UEFA'nın teknik analizine konu oldu. UEFA Teknik Gözlemcisi Kieran McKenna, sarı-lacivertlilerin hücum organizasyonunu değerlendirirken İngiliz futbolcunun gol vuruşuna ve pozisyon içindeki rolüne özel olarak dikkat çekti.

FENERBAHÇE'NİN ROMA'YA KARŞI HÜCUM PLANI

UEFA'nın ilk hafta karşılaşmalarını kapsayan analizinde, takımların hücum sırasında gerçekleştirdiği pozisyon değişikliklerinin rakip savunmaların dengesini bozmadaki rolü ele alındı. Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki beraberlik golü de bu kapsamda incelenen örnekler arasında yer aldı.

Kieran McKenna'nın değerlendirmesine göre sarı-lacivertliler, teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma'nın adam adama savunmasını aşmak için orta sahadaki hareketlilikten ve santrfor Vedat Muriqi'nin geriye gelerek oluşturduğu boşluklardan yararlanmaya çalıştı.

Bu hücum organizasyonunun sonunda golü kaydeden Archie Brown, UEFA'nın dikkat çektiği isimlerden biri oldu.

ARCHIE BROWN'UN BİTİRİCİLİĞİNE ÖVGÜ

McKenna, İngiliz futbolcunun gol vuruşunu değerlendirirken bitiricilik kalitesine ve soğukkanlılığına vurgu yaptı. Teknik gözlemci, Brown'un golünü “etkileyici kalite ve soğukkanlılık” ifadeleriyle tanımladı.

Brown'un yalnızca golü tamamlamasına değil, hücum sırasında aldığı pozisyona da dikkat çekildi. İngiliz oyuncunun hücumun son bölümünde doğru bölgede kalması ve son ara pasını karşılayabilecek konumda bulunması, analizde öne çıkarılan detaylar arasında yer aldı.

UEFA'DAN BROWN'UN POZİSYON ALMASINA VURGU

UEFA'nın değerlendirmesinde, Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki golü ile Atletico Madrid'in hücum organizasyonu arasında benzerlik kuruldu. Her iki pozisyonda da savunma oyuncularının hücuma katılımı ve son vuruştaki başarıları ön plana çıktı.

McKenna, Archie Brown'un “santrfor pozisyonunda kalma ve son ara pası için hazır bulunma isteğini” övdü. Bu değerlendirme, Fenerbahçe'nin hücum organizasyonundaki hareketliliğin ve Brown'un doğru zamanda doğru bölgede bulunmasının UEFA analizinde öne çıkmasını sağladı.