UEFA Norveç'i Romanya karşısında hükmen mağlup ilân etti!

Koronavirüs pandemisi kaynaklı oynanamayan İsviçre-Ukrayna maçının ardından Romanya-Norveç mücadelesi de ileri bir tarihe ertelenmişti. UEFA ise tüm Norveç takımının Oslo'da karantinada olması sebebiyle Norveç'e hükmen mağlubiyet kararı verdi. Romanya 3-0 galip sayıldı. Norveç'in bu karara 5 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor. Bu galibiyetin ardından Kuzey İrlanda da Uluslar Ligi'nde küme düşmüş oldu.

Hatırlanacağı üzere Galatasaraylı oyuncu Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Norveç Milli Takımı'na seyahat yasağı getirilmişti. Norveç'in bu akşamki Avusturya maçına testleri negatif çıkmış teknik adam ve genç oyuncularla çıkması bekleniyor.

