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UEFA; Okan Buruk'a 1, Chedjou'ya 2 maç ceza verdi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 12.08.2019 17:39 | Son Güncelleme

Olympiakos maçı öncesi Medipol Başakşehir'e UEFA'dan kötü haber geldi. UEFA, Olympiakos maçı sonrasında koridordaki sözleri nedeniyle Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a 1 maç, Aurelien Chedjou'ya ise 2 maç men cezası verdi.

UEFA; Okan Buruk'a 1, Chedjou'ya 2 maç ceza verdi

Ayrıntılar birazdan...

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