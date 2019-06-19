SPOR

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu kura çekimi yapıldı

FUTBOL HABERLERİ  | 19.06.2019 14:41 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu 2. eleme turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu kura çekimi yapıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu 2. eleme turu kuraları çekildi. Ligde 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Organizasyonda 2. eleme turu maçları, 23-24 ile 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

EŞLEŞMELER ŞÖYLE:

LİG YOLU

Viktoria Plzen (Çekya) - Olympiakos (Yunanistan)

PSV (Hollanda) - Basel (İsviçre)

ŞAMPİYONLAR YOLU

Astana (Kazakistan) / Cluj (Romanya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

BATE (Belarus) / Piast Gliwice (Polonya) - Linfield (Kuzey İrlanda) / Rosenborg (Norveç)

The New Saints (Galler) / Ön eleme turu kazananı - Kopenhag (Danimarka)

Ferencvaros (Macaristan) / Ludogorets (Bulgaristan) - Dudelange (Lüksemburg) / Valletta (Malta)

Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) / Riga (Letonya) - Partizani (Arnavutluk) / Karabağ (Azerbaycan)

Sheriff (Moldova) / Saburtalo (Gürcistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Celtic (İskoçya) / Saraybosna (Bosna Hersek) - Nomme Kalju (Estonya) / Şkendiya (Kuzey Makedonya)

Süduva (Litvanya) - Kızılyıldız (Sırbistan) - HJK Helsinki (Finlandiya) / HB Torshavn (Faroe Adaları)

Slovan Bratislava (Slovakya) / Sutjeska (Karadağ) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

Valur Reykjavik (İzlanda) - Maribor (Slovenya) - Ararat-Armenia (Ermenistan) / AIK (İsveç)

PARTNERÜnlülerin bu halini gören şoke oluyor!Ünlülerin bu halini gören şoke oluyor!
Babel adresini açıkladıBabel adresini açıkladı
''Türklerin destek verdiği takımlayız''''Türklerin destek verdiği takımlayız''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nyon uefa Şampiyonlar Ligi

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

Dortmund Cenk Tosun'un peşinde

Dortmund Cenk Tosun'un peşinde

Ali Koç'un istediği oyuncuyu açıkladı

Ali Koç'un istediği oyuncuyu açıkladı

Abdurrahim Albayrak'tan transfer itirafı

Abdurrahim Albayrak'tan transfer itirafı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Eden Hazard resmen açıklandı! Rüyası gerçek oldu

Eden Hazard resmen açıklandı! Rüyası gerçek oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Van’da 2. Lig coşkusu

Van’da 2. Lig coşkusu

Barcelona'dan sürpriz transfer

Barcelona'dan sürpriz transfer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu kura çekimi yapıldı

Devler Ligi 2. eleme turu kura çekimi yapıldı

Ryan Babel, Twitter'daki konumunu İstanbul yaptı

Babel adresini açıkladı

Mustafa Denizli'den Traktör Sazi mesajı: Türklerin destek verdiği takımla birlikte olacağız

''Türklerin destek verdiği takımlayız''

Kadınlar Dünya Kupası'nda İsveç ve ABD, son 16'da

İsveç ve ABD, son 16'da

Helsingborg'da ikinci Henrik Larsson dönemi

Helsingborg'da Larsson dönemi

Eskişehirspor genç golcüsü İbrahim Halil Öner'i takımda tuttu

Eskişehirspor golcüsünü takımda tuttu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.