UEFA Şampiyonlar Ligi finali: Real Madrid - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi finaline az bir zaman kaldı. Avrupa Ligi'nde kupayı Atletico Madrid kazandıktan sonra futbolseverler gözlerini Şampiyonlar Ligi finaline, Real Madrid - Liverpool maçına çevirdiler. Real Madrid, yarı finalde Bayern Münih'i 2-1 ve 2-2'lik skorlarla geçerken Liverpool, 5-2 kazandığı maçın rövanşında 4-2 yenildi fakat finale kalmayı başardı. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde beş kez karşılaşan Real Madrid ile Liverpool, kupayı müzelerine götürmek için mücadele verecekler. Son iki senenin Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, 13. kez kupayı kaldırabilecek mi? Liverpool 6. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilecek mi? 2017-2018 Şampiyonlar Ligi kupası kimin olacak? Peki Real Madrid - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRİD - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'nın Real Madrid ile İngiltere'nin Liverpool takımları arasında oynanacak final maçını Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Real Madrid ile Liverpool arasında 26 Mayıs Cumartesi günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçında Milorad Mazic görev alacak. Mazic'in yardımcılıklarını Sırbistan'dan Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Fransız Clement Turpin'in dördüncü hakem olacağı final karşılaşmasında, Sırp Nenad Djokic ve Danilo Grujic ilave yardımcı hakem görevini üstlenecek. Mücadelenin yedek hakemi ise Sırp Nemanja Petrovic olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Real Madrid - Liverpool maçı, TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.