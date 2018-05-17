UEFA Şampiyonlar Ligi finali: Real Madrid - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi finaline az bir zaman kaldı. Avrupa Ligi'nde kupayı Atletico Madrid kazandıktan sonra futbolseverler gözlerini Şampiyonlar Ligi finaline, Real Madrid - Liverpool maçına çevirdiler. Real Madrid, yarı finalde Bayern Münih'i 2-1 ve 2-2'lik skorlarla geçerken Liverpool, 5-2 kazandığı maçın rövanşında 4-2 yenildi fakat finale kalmayı başardı. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde beş kez karşılaşan Real Madrid ile Liverpool, kupayı müzelerine götürmek için mücadele verecekler. Son iki senenin Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, 13. kez kupayı kaldırabilecek mi? Liverpool 6. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilecek mi? 2017-2018 Şampiyonlar Ligi kupası kimin olacak? Peki Real Madrid - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'nın Real Madrid ile İngiltere'nin Liverpool takımları arasında oynanacak final maçını Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Real Madrid ile Liverpool arasında 26 Mayıs Cumartesi günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçında Milorad Mazic görev alacak. Mazic'in yardımcılıklarını Sırbistan'dan Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Fransız Clement Turpin'in dördüncü hakem olacağı final karşılaşmasında, Sırp Nenad Djokic ve Danilo Grujic ilave yardımcı hakem görevini üstlenecek. Mücadelenin yedek hakemi ise Sırp Nemanja Petrovic olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Real Madrid - Liverpool maçı, TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.
REAL MADRİD 12, LİVERPOOL 5 KEZ KAZANDI!
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde bu sene Real Madrid ile Liverpool kozlarını paylaşacaklar. Kiev'de oynanacak devler ligi finali öncesinde iki takım bu organizasyonda 5 kez karşı karşıya geldiler. Son iki senenin şampiyonu olan Real Madrid, kupayı 12 kez kaldırırken Liverpool ise 5 kez müzesine götürmeyi başarmış. İşte Real Madrid ile Liverpool'un kupayı kazandığı tarihler...
Real Madrid: 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017
Liverpool: 1977, 1978, 1981, 1984, 2005
REAL MADRİD İLE LİVERPOOL FİNALE KADAR NASIL GELDİLER?
Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne Liverpool, E grubundan katıldı. Grupta Spartak Moskova, Sevilla ve Maribor vardı. Liverpool, gruptan 3 galibiyet 3 beraberlik ile 12 puan kazanarak lider bitirdi. Liverpool, son 16 turunda Porto ile eşleşti. İlk maçta Liverpool, deplasmanda Porto 5-0 ile geçti. İkinci maç ise 0-0 bitti. Çeyrek finale kalan Liverpool, bu turda Manchester City ile eşleşti. Liverpool, 3-0 ve 2-1'lik skorlarla yarı finale kalan taraf oldu. Liverpool yarı finalde Roma ile eşleşti. Roma'yı ingiltere'de 5-2 yenen Liverpool, rövanşta 4-2 yenildi fakat turu geçmeyi başardı.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne H grubunda başladı. Borussia Dortmund, Tottenham ve APOEL ile aynı grupta olan Real Madrid, 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi ile 13 puan topladı. Ve ikinci sırada bitirdi. Real Madrid'in son 16 turunda rakibi PSG oldu. İlk maçta Real Madrid, konuk ettiği PSG'yi 3-1 yendi. Real Madrid, rövanşta rakibini 2-1 yenerek çeyrek finale kaldı. Real Madrid, Juventus ile eşleştiği çeyrek finali, 3-0 ve 1-3 skorları ile yarı finale kaldı. Bayern Münih ile yarı finalde eşleşen Real Madrid, deplasmanda 2-1 yendiği rakibi ile İspanya'da 2-2 berabere kaldı ve finalde Liverpool'un rakibi oldu.
REAL MADRİD İLE LİVERPOOL ARASINDAKİ MAÇLAR
Real Madrid ile Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 5 kez karşı karşıya gelmişler. 2 kez gruplarda, 2 kez son 16 turunda karşılaşan takımlar, 1980-1981 sezonunda finalde mücadele etmişler. Liverpool, Real Madrid'i 1-0 ile geçerek kupayı uzanmış o sezon. Oynanan 5 maçın 2'sini Real Madrid kazanırken 3'ünden Liverpool galip çıkmış. İşte o maçların sonuçları...
2014/2015 ŞMP Real Madrid 1 - 0 Liverpool
2014/2015 ŞMP Liverpool 0 - 3 Real Madrid
2008/2009 ŞMP Liverpool 4 - 0 Real Madrid
2008/2009 ŞMP Real Madrid 0 - 1 Liverpool
1980/1981 ŞMP Liverpool 1 - 0 Real Madrid
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