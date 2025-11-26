SPOR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta ilk gün sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında 9 karşılaşma oynandı.

Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Devler Ligi’nde saat 20.45 seansında 2 maç oynandı. Galatasaray, konuk ettiği Belçika ekibi Union Saint-Gilloise karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Jose Mourinho yönetimindeki Benfica ise ilk galibiyetini Ajax deplasmanında aldı.

Gecenin sürprizlerinden biri Etihad Stadyumu’nda yaşanırken Manchester City, Alman ekibi Bayer Leverkusen’e 2-0 kaybetti. Şampiyonlar Ligi’nde ilk 4 maçta 7 puan toplayarak dikkatleri üzerine çeken Azerbaycan ekibi Karabağ, Napoli deplasmanında 2-0’lık skorla mağlup oldu. Avrupa’nın iki devini karşı karşıya getiren mücadelede gülen taraf Chelsea oldu. İngiliz ekibi, Barcelona’yı 3 golle yendi ve puanını 10’a yükseltti. Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız’ın 46. dakikada oyuna girdiği ve gol düellosuna sahne olan müsabakada İtalyan ekibi, Bodo/Glimt’i deplasmanda 3-2 yenmeyi başardı ve ilk galibiyetini elde etti.

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray - Union SG: 0-1
Ajax - Benfica: 0-2
Manchester City - Bayer Leverkusen: 0-2
Chelsea - Barcelona: 3-0
Borussia Dortmund - Villarreal: 4-0
Napoli - Karabağ: 2-0
Slavia Prag - Athletic Bilbao: 0-0
Bodo/Glimt - Juventus: 2-3
Marsilya - Newcastle United: 2-1

