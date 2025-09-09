SPOR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde deplasman golü kuralı var mı? UEFA Şampiyonlar Ligi’nde deplasman golü kuralı kalktı mı?

Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatı 2024-2025 sezonuyla başlamıştır. Takımlar yeni konseptten genel anlamıyla memnundur. Play-off'larda ve eleme turlarında deplasman golü gibi kurallar ise turnuvanın kaderini etkilemektedir.

UEFA tarafından 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi formatı tamamen değiştirildi. Yeni formatta 36 takım yer alırken grup aşamasının yerine gelen lig sisteminde 8 maç oynanmaktadır. Ayrıca torba sistemi de tamamen değiştirildi. Takımlar 4 ayrı torbada yer almasına karşın her takım her torbadan ikişer takımla maç oynar. Bu da güçlü takımların erken karşılaşmaları anlamına gelmektedir.

Yeni formatta güçlü takımlar torba sisteminden ayrı olarak eşleşmektedir. Bu da erken aşamalarda "erken finallerin" olmasına zemin hazırlar.

Lig aşamasında maçlar tek maç usulüyle oynanır. Ancak lig aşamasındaki sürprizler güçlü takımların play-off ve son 16'da karşılaşması gibi durumlara sebep olabilmektedir. Bu noktada deplasman golü kuralı da önemli bir tartışma konusudur.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasman golü kuralı var mı?

UEFA tarafından 24 Haziran 2021 tarihinde alınan kararla deplasman golü kuralı kaldırılmıştır.

Şampiyonlar Ligi yeni formatta lig aşamasında takımlar 4 iç saha ve 4 deplasman maçı oynayıp 8 farklı takımla birer kez karşılaşır. Bu sebeple deplasman golü kuralı olsa dahi lig aşamasında önemli olmayacaktı.

Şampiyonlar Ligi öncesi play-off, lig aşaması sonrası play-off, son 16, çeyrek final ve yarı final mücadelelerinde deplasman golü kuralı yok. Şampiyonlar Ligi finali ise tarafsız sahada tek maç üzerinden oynanır.

İki maçlı eleminasyon içeren tüm turlarda artık toplam skora bakılmaktadır. İki maçta da eşitliğin bozulmadığı durumlarda önce uzatmalara gidilir. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları kazananı belirler.

Şampiyonlar Ligi'nde deplasman golü kuralı kalktı mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasman golü kuralı evvelden mevcuttu. UEFA kararıyla sonradan kaldırılmıştır. UEFA tarafından alınan kararın birkaç sebebi mevcuttur:

Takımların deplasman golü kuralı sebebiyle daha pasif bir oyun anlayışı benimsediği görülmektedir. Özellikle iç sahada ilk golü bulan takımlar deplasman golünün dezavantajı sebebiyle skoru arttırmak yerine korumayı öncelik edinir. Bu da seyir zevkini düşürür.

Ayrıca deplasman şartlarının eskisi kadar sert olmadığı farz edilmektedir. Takımların yabancı bir şehire transportasyonu daha kolay ve hızlıdır. Ayrıca güvenlik önlemleri üst düzeyde yer alır. Holiganlık büyük oranda engellenmiştir. Bu da deplasman şartlarının takımlar açısından eskisi kadar zorlayıcı olmadığı kanaatine varılmasına yol açar. Zor olmayan şartlar altında deplasman takımına avantaj sağlayacak bir kurala gerek duyulmaz.

