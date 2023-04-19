UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki yarı finalist belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final eşleşmesinde Napoli, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında bir diğer İtalyan ekibi Milan'ı konuk etti. Deplasman ekibinde Olivier Giroud'nun 22'nci dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Alex Meret gole izin vermedi.

43'üncü dakikada Milan, Rafael Leao'nun asistinde Olivier Giroud'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 82'nci dakikada Napoli'de Kvaratskhelia'nın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Maignan'ı geçemedi. 90+3'üncü dakikada Napoli, Victor Osimhen'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi ve Milan, yarı finale çıkmayı başardı.

Milan, yarı finalde Benfica-Inter eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmede ilk karşılaşmayı Inter, deplasmanda 2-0 kazanmayı başardı.

REAL MADRID KAZANARAK TURLADI

Günün bir diğer karşılaşmasında Chelsea, deplasmanda 2-0 kaybettiği maçın rövanşında son şampiyon Real Madrid'i konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Madrid ekibi, 58'inci dakikada Rodrygo'nun attığı gol ile 1-0 öne geçti. 80'inci dakikada Rodrygo ile bir gol daha bulan İspanyol ekibi, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Real Madrid, yarı finalde Manchester City-Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle finale çıkmak için mücadele edecek. Bu eşleşmede ilk maçı, Manchester City sahasında 3-0 kazandı.

