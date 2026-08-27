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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Arda Turan!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonunun lig aşaması kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertlilerin eşleştiği takımlar arasında, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk de yer aldı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Arda Turan!
Burak Kavuncu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakiplerinden biri Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk oldu. Arda Turan, daha önce UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ın karşısına çıkıp siyah-beyazlıları elemişti. Şimdi ise Şampiyonlar Ligi sahnesinde Fenerbahçe'ye rakip olacak.

ARDA TURAN YİNE TÜRK TAKIMINA RAKİP

Fenerbahçe nin Şampiyonlar Ligi ndeki rakibi Arda Turan! 1

Arda Turan, Avrupa kupalarında bir kez daha Türk futbolunun önemli temsilcilerinden birinin karşısına çıkacak. Shakhtar Donetsk'in başında görev yapan genç teknik adam, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında bu kez Fenerbahçe'ye rakip oldu.

Fenerbahçe ile Shakhtar arasındaki mücadele, Avrupa'da dikkat çeken Türk futbolu buluşmalarından biri olacak.

BEŞİKTAŞ'I ELEMİŞTİ

Fenerbahçe nin Şampiyonlar Ligi ndeki rakibi Arda Turan! 2

Arda Turan, daha önce UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş'a rakip olmuştu. Arda Turan'ın takımı, siyah-beyazlıları Avrupa kupalarında saf dışı bırakarak yoluna devam etmişti.

Başarılı teknik adam şimdi de Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe karşısında mücadele edecek.

SEZONA FIRTINA GİBİ GİRDİ!

Fenerbahçe nin Şampiyonlar Ligi ndeki rakibi Arda Turan! 3

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'de yoluna kayıpsız devam ediyor. FC Kharkiv'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Shakhtar, böylece ligde 3'te 3 yaparak 9 puana ulaştı. Shakhtar, FC Kharkiv'i 1-0 mağlup ederken galibiyet golü henüz 30. saniyede Newerton'dan geldi.

MAÇ STAMFORD BRIDGE'DE OYNANACAK

Fenerbahçe nin Şampiyonlar Ligi ndeki rakibi Arda Turan! 4

Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasındaki karşılaşmanın Stamford Bridge'de oynanacağı belirtildi.

Arda Turan'ın Shakhtar'ı ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının en çok konuşulacak eşleşmelerinden biri olmaya aday görünüyor.

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe nin Şampiyonlar Ligi ndeki rakibi Arda Turan! 5

Sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi lig aşamasında birbirinden güçlü rakiplerle karşılaşacak. Fenerbahçe'nin rakipleri şöyle:

Liverpool
Atletico Madrid (Deplasman)
Roma
Aston Villa (Deplasman)
Villarreal
Shakhtar Donetsk (Deplasman)
Slavia Prag
LASK

Fenerbahçe'de gözler artık Şampiyonlar Ligi fikstürüne çevrilirken, Arda Turan ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maç şimdiden büyük merak uyandırdı.

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Shakhtar Donetsk Arda Turan fenerbahçe şampiyonlar ligi kura çekimi
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