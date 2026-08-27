Okan Buruk aylar önce söylemişti! Korkulu rüyası başına geldi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli olurken Okan Buruk'un aylar önce yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi. Sezon başında Tivibu Spor'da Çiğdem Günal'ın konuğu olan Buruk, "Şampiyonlar Ligi'nde gelmesin dediğiniz takım var mı?" sorusuna "PSG. Ama ben söyleyince kesin gelir" yanıtını vermişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezon başında Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmak istemediği takımı açıklamıştı. Buruk'un "PSG. Ama ben söyleyince kesin gelir" sözlerinin ardından kura çekiminde Paris Saint-Germain'in Galatasaray'ın rakibi olması dikkat çekti… — Mynet (@mynet) August 27, 2026

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ

Sarı-kırmızılı ekibin lig aşamasındaki rakipleri şu şekilde oluştu:

Barcelona

PSG (D)

Aston Villa

Sporting (D)

Feyenoord

Lille (D)

Stuttgart

AEK (D)

Galatasaray, bu karşılaşmaların dördünü RAMS Park'ta, dördünü ise deplasmanda oynayacak.

BURUK'UN KORKTUĞU TAKIM GERÇEKTEN GELDİ

Galatasaray'ın kura sonucunda Paris Saint-Germain ile eşleşmesi, Okan Buruk'un aylar önceki sözlerini akıllara getirdi.

Tecrübeli teknik adam, sezon başında yaptığı açıklamada PSG'yi özellikle istemediğini belirtmiş ancak hemen ardından esprili şekilde "Ama ben söyleyince kesin gelir" ifadelerini kullanmıştı.

Kura çekiminin ardından Buruk'un adeta öngörüsü gerçekleşti ve Fransız devi Galatasaray'ın rakiplerinden biri oldu.

LILLE TÜRK TAKIMLARINA KARŞI YENİLMEDİ

Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez Lille ile karşılaşacak. Fransız ekibi bugüne kadar Türk takımlarıyla oynadığı 6 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.

Lille bu maçlarda 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

STUTTGART KARŞISINDA KÖTÜ SERİ

Sarı-kırmızılıların ilk kez karşılaşacağı bir diğer rakip Stuttgart olacak. Galatasaray, Alman ekipleriyle oynadığı son 7 Avrupa kupası maçının 6'sını kaybetti.

Bu süreçte sarı-kırmızılılar toplam 20 gol yerken yalnızca 1 beraberlik alabildi.

AEK'YA KARŞI GALATASARAY'IN YÜZÜ GÜLÜYOR

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacağı AEK ise temsilcimizin Yunan takımlarına karşı başarılı karnesi nedeniyle dikkat çekiyor.

Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında en az 5 kez karşılaştığı 20 ülke arasında en yüksek galibiyet yüzdesine Yunanistan karşısında ulaştı. Galatasaray, Yunan ekipleriyle oynadığı 7 maçın 6'sını kazanırken 1 kez mağlup oldu.

FEYENOORD'A KARŞI GOL YEMEDİ

Galatasaray, Feyenoord ile de Avrupa kupalarında ilk kez eşleşecek. Sarı-kırmızılı takımın Hollanda ekiplerine karşı toplam 3 galibiyetinde de kalesini gole kapatması dikkat çekiyor.

Galatasaray'ın Hollanda takımlarına karşı aldığı bu üç galibiyet şöyle:

Galatasaray 3-0 Ajax

Galatasaray 2-0 PSV

Galatasaray 2-0 PSV

Okan Buruk'un "PSG" diyerek işaret ettiği takımın gerçekten kura sonucunda Galatasaray'ın karşısına çıkması ise sosyal medyada gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.