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Okan Buruk aylar önce söylemişti! Korkulu rüyası başına geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezon başında Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmak istemediği takımı açıklamıştı. Buruk'un "PSG. Ama ben söyleyince kesin gelir" sözlerinin ardından kura çekiminde Paris Saint-Germain'in Galatasaray'ın rakibi olması dikkat çekti.

Okan Buruk aylar önce söylemişti! Korkulu rüyası başına geldi
Burak Kavuncu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli olurken Okan Buruk'un aylar önce yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi. Sezon başında Tivibu Spor'da Çiğdem Günal'ın konuğu olan Buruk, "Şampiyonlar Ligi'nde gelmesin dediğiniz takım var mı?" sorusuna "PSG. Ama ben söyleyince kesin gelir" yanıtını vermişti.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ

Okan Buruk aylar önce söylemişti! Korkulu rüyası başına geldi 1

Sarı-kırmızılı ekibin lig aşamasındaki rakipleri şu şekilde oluştu:

Barcelona
PSG (D)
Aston Villa
Sporting (D)
Feyenoord
Lille (D)
Stuttgart
AEK (D)

Galatasaray, bu karşılaşmaların dördünü RAMS Park'ta, dördünü ise deplasmanda oynayacak.

BURUK'UN KORKTUĞU TAKIM GERÇEKTEN GELDİ

Okan Buruk aylar önce söylemişti! Korkulu rüyası başına geldi 2

Galatasaray'ın kura sonucunda Paris Saint-Germain ile eşleşmesi, Okan Buruk'un aylar önceki sözlerini akıllara getirdi.

Tecrübeli teknik adam, sezon başında yaptığı açıklamada PSG'yi özellikle istemediğini belirtmiş ancak hemen ardından esprili şekilde "Ama ben söyleyince kesin gelir" ifadelerini kullanmıştı.

Kura çekiminin ardından Buruk'un adeta öngörüsü gerçekleşti ve Fransız devi Galatasaray'ın rakiplerinden biri oldu.

LILLE TÜRK TAKIMLARINA KARŞI YENİLMEDİ

Okan Buruk aylar önce söylemişti! Korkulu rüyası başına geldi 3

Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez Lille ile karşılaşacak. Fransız ekibi bugüne kadar Türk takımlarıyla oynadığı 6 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.

Lille bu maçlarda 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

STUTTGART KARŞISINDA KÖTÜ SERİ

Okan Buruk aylar önce söylemişti! Korkulu rüyası başına geldi 4

Sarı-kırmızılıların ilk kez karşılaşacağı bir diğer rakip Stuttgart olacak. Galatasaray, Alman ekipleriyle oynadığı son 7 Avrupa kupası maçının 6'sını kaybetti.

Bu süreçte sarı-kırmızılılar toplam 20 gol yerken yalnızca 1 beraberlik alabildi.

AEK'YA KARŞI GALATASARAY'IN YÜZÜ GÜLÜYOR

Okan Buruk aylar önce söylemişti! Korkulu rüyası başına geldi 5

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacağı AEK ise temsilcimizin Yunan takımlarına karşı başarılı karnesi nedeniyle dikkat çekiyor.

Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında en az 5 kez karşılaştığı 20 ülke arasında en yüksek galibiyet yüzdesine Yunanistan karşısında ulaştı. Galatasaray, Yunan ekipleriyle oynadığı 7 maçın 6'sını kazanırken 1 kez mağlup oldu.

FEYENOORD'A KARŞI GOL YEMEDİ

Okan Buruk aylar önce söylemişti! Korkulu rüyası başına geldi 6

Galatasaray, Feyenoord ile de Avrupa kupalarında ilk kez eşleşecek. Sarı-kırmızılı takımın Hollanda ekiplerine karşı toplam 3 galibiyetinde de kalesini gole kapatması dikkat çekiyor.

Galatasaray'ın Hollanda takımlarına karşı aldığı bu üç galibiyet şöyle:

Galatasaray 3-0 Ajax
Galatasaray 2-0 PSV
Galatasaray 2-0 PSV

Okan Buruk'un "PSG" diyerek işaret ettiği takımın gerçekten kura sonucunda Galatasaray'ın karşısına çıkması ise sosyal medyada gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

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Okan Buruk kura çekimi galatasaray psg şampiyonlar ligi
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