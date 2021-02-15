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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor

15.02.2021 12:28 | Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 17 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 23 ve 24 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 9-10 Mart ile 16-17 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Leipzig (Almanya) - Liverpool (İngiltere)

Barcelona (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

17 Şubat Çarşamba:

Sevilla (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)

Porto (Portekiz) - Juventus (İtalya)

23 Şubat Salı:

Atletico Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)

Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)

24 Şubat Çarşamba:

Atalanta (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

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