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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni ofsayt sistemine geçildi!

06.09.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon yarı otomatik ofsayt teknolojisi (SAOT) kullanılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni ofsayt sistemine geçildi!

UEFA, "yarı otomatik ofsayt teknolojisi" için kararını verdi. UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, yeni sistemin, oyuncu başına 29 farklı vücut noktasını takip edebilen özel kameralar sayesinde çalışacağı duyuruldu.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

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Sistem, oyuncu başına 29 farklı vücut noktasını takip edebilen özel kameralar sayesinde çalışacak. Ofsaytlar birkaç saniye içinde sistem tarafından tespit edilerek VAR’a iletilecek.

BU AKŞAM KULLANILACAK

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Bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarında bu sistem kullanılacak. Taraftarların büyük heyecanla beklediği yeni ofsayt sistemi için artık geriye saatler kaldı...


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