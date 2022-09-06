UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni ofsayt sistemine geçildi!

UEFA, "yarı otomatik ofsayt teknolojisi" için kararını verdi. UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, yeni sistemin, oyuncu başına 29 farklı vücut noktasını takip edebilen özel kameralar sayesinde çalışacağı duyuruldu.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Sistem, oyuncu başına 29 farklı vücut noktasını takip edebilen özel kameralar sayesinde çalışacak. Ofsaytlar birkaç saniye içinde sistem tarafından tespit edilerek VAR’a iletilecek.

BU AKŞAM KULLANILACAK

Bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarında bu sistem kullanılacak. Taraftarların büyük heyecanla beklediği yeni ofsayt sistemi için artık geriye saatler kaldı...



