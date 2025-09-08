SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenince ne olur? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenince UEFA Avrupa Ligi'ne mi gidilir?

Avrupa'nın güçlü kulüpleri için Avrupa Şampiyonlar Ligi önemli bir prestij ve maddiyat kaynağıdır. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında ise takımlar artık daha tecrübelidir. Takımların play-off aşamasında başarısızlık yaşaması halinde alternatif bir yol mevcuttur.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenince ne olur? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenince UEFA Avrupa Ligi'ne mi gidilir?
Doğukan Bayrak

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı 2024-2025 sezonundan itibaren yürürlüğe girmiştir. İlk senenin acemiliği üzerinden atan kulüpler sonraki sezonlar için daha tecrübeli hale gelmiştir. Şampiyonlar Ligi için halihazırda 29 takım doğrudan katılım sağlamaktadır. 36 takımlı yeni format için son 7 kişilik koltuk play-off turu sonucunda dolar. Play-Off turunda 14 takımdan 7'si Şampiyonlar Ligi'ne girme fırsatı yakalarken kalanlar ise Avrupa kupaları stratejilerini baştan belirler.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenince ne olur? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenince UEFA Avrupa Ligi'ne mi gidilir?

Şampiyonlar Ligi vizesinin son 7 koltuğu için 14 takım geçtiğimiz mücadele etmektedir. Lig aşamasından önce maçların tamamlanmasıyla kura aşamasına geçilir.

Şampiyonlar Ligi aşamasına geçen takımlar için kulüplerin Avrupa'da elde ettikleri puanlara oranla 15-26 milyon euro arası "ayak bastı" ödemesi yapılmaktadır. Finale ulaşan takımlar yaklaşık 120 milyon euro civarı bir para ödülünün sahibi olur. Play-offlardan elenen takımlar için ise Avrupa kupaları defteri kapanmaz. Elenen takımlar yoluna Avrupa Ligi'nden yollarına devam ederler.

UEFA'nın bu uygulamada iki temel amacı mevcuttur. Öncelikle takımların bu kadar çaba sarf ettikten sonra sadece 2 maç üzerinden tüm sezonlarını kaybetmeleri istenmemektedir. Ayrıca Avrupa Ligi'nin takım kalitesi de yükseltilmiş olur. Şampiyonlar Ligi'nin ucundan dönen takımların Avrupa Ligi'ne kalite katacağı muhtemel bir senaryo yaşanır.

Play-offlardan elenen takımlar Avrupa Ligi kura aşamasına Avrupa'daki puan katsayısına göre katılır. Genellikle ortalama 3-4. torbalara yerleşirler. Kuralar 4 ayrı gruptan ikişer takımla eşleştirilerek oluşturulur.

Eski formattaki torba avantajı kalkmıştır. Güçlü takımların birbiriyle eşleşmesi erken aşamalarda da mümkündür.

Avrupa Ligi'nin maddi boyutu nedir?

  • Avrupa Ligi'nin yeni katılımcıları puanlarına göre 4,5-6 milyon euro arası "ayak bastı" parası alır. Avrupa Ligi'nde şampiyon olan takımlar yaklaşık 40 milyon euro'luk bir geliri kasasına koyar.
  • Eski formatta Şampiyonlar Ligi gruplarını 3.sırada bitiren takımlar yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyordu. Temsilcimiz Galatasaray da dahil olmak üzere bu yolla gelip şampiyon olan birçok takım mevcuttur. Bu uygulama ise artık mevcut değildir.

  • Şampiyonlar Ligi play-offlarından elenip gelen herhangi bir takımın Avrupa Ligi şampiyonluğu ise henüz yoktur.

    Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper Lig devi Real Madrid'e teklif yaptı!Süper Lig devi Real Madrid'e teklif yaptı!
Süper Lig'de flaş ayrılık! Ünlü teknik adam gitti...Süper Lig'de flaş ayrılık! Ünlü teknik adam gitti...

Anahtar Kelimeler:
Play-Off avrupa ligi şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
CHP İstanbul İl Başkanlığında hareketli dakikalar

CHP İstanbul İl Başkanlığında hareketli dakikalar

İzmir'deki karakol saldırısının tüm ayrıntıları ortaya çıktı

İzmir'deki karakol saldırısının tüm ayrıntıları ortaya çıktı

Süper Lig devi Real Madrid'e teklif yaptı!

Süper Lig devi Real Madrid'e teklif yaptı!

Lamine Yamal'a Pasaport şoku! Emniyet devrede...

Lamine Yamal'a Pasaport şoku! Emniyet devrede...

Süper Lig'de flaş ayrılık! Ünlü teknik adam gitti...

Süper Lig'de flaş ayrılık! Ünlü teknik adam gitti...

F.Bahçe'den Şampiyonlar Ligi ekibine transfer oldu

F.Bahçe'den Şampiyonlar Ligi ekibine transfer oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.