Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı 2024-2025 sezonundan itibaren yürürlüğe girmiştir. İlk senenin acemiliği üzerinden atan kulüpler sonraki sezonlar için daha tecrübeli hale gelmiştir. Şampiyonlar Ligi için halihazırda 29 takım doğrudan katılım sağlamaktadır. 36 takımlı yeni format için son 7 kişilik koltuk play-off turu sonucunda dolar. Play-Off turunda 14 takımdan 7'si Şampiyonlar Ligi'ne girme fırsatı yakalarken kalanlar ise Avrupa kupaları stratejilerini baştan belirler.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenince ne olur? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenince UEFA Avrupa Ligi'ne mi gidilir?

Şampiyonlar Ligi vizesinin son 7 koltuğu için 14 takım geçtiğimiz mücadele etmektedir. Lig aşamasından önce maçların tamamlanmasıyla kura aşamasına geçilir.

Şampiyonlar Ligi aşamasına geçen takımlar için kulüplerin Avrupa'da elde ettikleri puanlara oranla 15-26 milyon euro arası "ayak bastı" ödemesi yapılmaktadır. Finale ulaşan takımlar yaklaşık 120 milyon euro civarı bir para ödülünün sahibi olur. Play-offlardan elenen takımlar için ise Avrupa kupaları defteri kapanmaz. Elenen takımlar yoluna Avrupa Ligi'nden yollarına devam ederler.

UEFA'nın bu uygulamada iki temel amacı mevcuttur. Öncelikle takımların bu kadar çaba sarf ettikten sonra sadece 2 maç üzerinden tüm sezonlarını kaybetmeleri istenmemektedir. Ayrıca Avrupa Ligi'nin takım kalitesi de yükseltilmiş olur. Şampiyonlar Ligi'nin ucundan dönen takımların Avrupa Ligi'ne kalite katacağı muhtemel bir senaryo yaşanır.

Play-offlardan elenen takımlar Avrupa Ligi kura aşamasına Avrupa'daki puan katsayısına göre katılır. Genellikle ortalama 3-4. torbalara yerleşirler. Kuralar 4 ayrı gruptan ikişer takımla eşleştirilerek oluşturulur.

Eski formattaki torba avantajı kalkmıştır. Güçlü takımların birbiriyle eşleşmesi erken aşamalarda da mümkündür.

Avrupa Ligi'nin maddi boyutu nedir?