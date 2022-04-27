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UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ipuçları Mastercard’ın taraftar araştırmasında

27.04.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol taraftarlık araştırmasına katılan Avrupalı futbolseverler İngilizleri en tutkulu taraftar seçerken, onları İspanyollar ve İtalyanlar takip etti

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 25 yıldan uzun süredir ana sponsorluğunu üstlenen Mastercard'ın futbolseverlerle ilgili yaptığı araştırmaya göre, tribünde ve sahada güler yüzler görmek bir sporcunun maç içindeki performans süresini yüzde 12 uzatıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sponsoru Mastercard, daha önce gerçekleştirdiği "Futbol Taraftarlık Araştırması"nda; takımların kazanmalarına etki eden, futbolcuların motivasyonlarını yükselten çalışmalarını açıkladı.

Avrupa çapında İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa ve Portekiz'den 12 bin taraftarın katıldığı araştırmaya göre, taraftarların desteği futbolculara güçlü bir motivasyon sağlarken, takımın performansını fazladan bir oyuncu kadar yükseltiyor.

Taraftarlardan sıkça destek duymak sahadaki oyuncuların efor seviyesini yükseltiyor. Taraftarların yüzde 90'ı, oyuna getirdikleri tutkunun oyuncuları daha güçlü kıldığına ve hiçbir şeyin canlı futbol izlemenin yerini tutamayacağına inandığını belirtti.

- En tutkulu taraftarlar İngilizler ve İspanyollar

Futbol taraftarlık araştırmasına katılan Avrupalı futbolseverler İngilizleri en tutkulu taraftar seçerken, onları İspanyollar ve İtalyanlar takip etti.

Pek çok farklı alanda soruların olduğu araştırmada tuttuğu takımın bir maçını izlemek için en çok parayı veren futbolseverler Türkler oldu.

Takımının UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finale kalması durumunda bu maçı seyretmek için bir bilete en fazla ne kadar ödeyebilirsiniz sorusuna ise en yüksek fiyatı 21 bin 658 TL ile Ruslar verirken, Türkler ise 19 bin 756 TL ile ikinci oldu.

Açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını İspanyol ekipleri 18 kez kazanarak bu alanda en başarılı ülke olarak göze çarpıyor. En başarılı ikinci ülke konumunda ise İngiltere yer alıyor.

Maçları TV’lerden izlerken sosyal medya gündemi de tamamen değişiyor. Karşılaşmaları TV’de canlı olarak izlerken İspanyol taraftarların yüzde 24’ü, İngiliz taraftarların ise yüzde 33’ü sosyal medyada paylaşım yapıyor.

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