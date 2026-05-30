UEFA Süper Kupa maçı, PSG ile Aston Villa arasında oynanacak

2026 UEFA Süper Kupa maçında Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ile İngiltere'nin Aston Villa takımları karşı karşıya gelecek.

Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan final maçının ardından UEFA Süper Kupa'da mücadele edecek takımlar belli oldu. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren "Devler Ligi" finalinde İngiliz temsilcisi Arsenal'ı penaltılarda 4-3 yenen PSG, Süper Kupa'da oynamaya hak kazandı.

PSG, İstanbul'daki UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg'u mağlup eden bir başka İngiliz takımı Aston Villa'nın rakibi oldu.

Süper Kupa müsabakası, 12 Ağustos Çarşamba günü Avusturya'nın Salzburg şehrindeki Red Bull Arena'da yapılacak.

