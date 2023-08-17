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UEFA Süper Kupa’nın sahibi Manchester City oldu ama Scott Carson maç bile oynamadan maçtan çok konuşuldu!

17.08.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Süper Kupa finalinde Manchester City, normal süresi 1-1 eşitlikle sona eren maçta Sevilla’yı penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Manchester City forması giyen ve kariyeri boyunca yalnızca 2 maça çıkan Scott Carson, City formasıyla 8. kupasını kazandı.

Scott Carson

Scott Carson

İNG İngiltere
Yaş: 38 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester City
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UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla’nın karşılaştığı UEFA Süper Kupa Finali Yunanistan’ın Atina kentinde yer alan Georgios Karaiskakis Stadyumu’nda oynandı. İngiliz ekibinde sakatlıkları bulunan Kevin De Bruyne ve Bernardo Silva karşılaşmada yer almadı. Maçın ilk yarısında rakip sahada pozisyonlara giren Manchester City, 25. dakikada kalesinde golü gördü.

Faslı forvet Youssef En-Nesyri, ceza sahası içerisinde kafayla attığı golle Sevilla’yı 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla tamamlanırken, Manchester ekibi mücadelenin ikinci yarısında oyun üstünlüğünü tamamen eline aldı. İngiliz ekibi, 63. dakikada 21 yaşındaki futbolcusu Cole Palmer’in golüyle eşitliği yakaladı.

Sevilla’da En-Nesyri, girdiği pozisyonlarda kaleci Ederson’u geçemezken, müsabakanın 90 dakikası 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

ŞAMPİYONU PENALTILAR BELİRLEDİ

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Maç içerisinde etkisiz bir performans gösteren Erling Haaland, penaltı atışını golle tamamladı. City’de Alvarez, Kovacic, Grealish ve Walker atışlarında isabet sağlarken; Sevilla’da ise Ocampos, Rafael Mir, Ivan Rakitic, Gonzalo Montiel topu filelerle buluşturdu. Son atışı kullanan Nemanja Gudelj vuruşunda direğe takılırken, Manchester City, rakibine 5-4’lük üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaştı.

GUARDİOLA REKORA ORTAK OLDU

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Kariyerinde 4. kez UEFA Süper Kupa’yı kazanan Pep Guardiola, Carlo Ancelotti’nin rekorunu egale etti. Barcelona ile 2, Bayern Münih ile de 1 kez mutlu sona ulaşan İspanyol teknik direktör, UEFA Süper Kupa şampiyonluğunu 4. kez elde etmeyi başardı. Öte yandan, Guardiola yönetiminde Manchester City, 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nin yanı sıra, Premier Lig ve FA Cup zaferi olmak üzere sezonu 3 kupayla tamamlamıştı. Maviler, tarihinde ilk kez oynadığı Süper Kupa finalinde şampiyonluk sevinci yaşadı.

8. KUPASINI KAZANDI

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Carson, 2011-2013 yılları arasında Bursaspor forması da giymişti. 2021 yılında Manchester City'ye transfer olan Carson, takıma katıldıktan sonra yalnızca 2 maçta forma giyebildi. Toplamda 8. kupasını kazanan Carson, ilginç bir olaya imza attı.

Man City'de kazandığı kupalar:

1x Şampiyonlar Ligi
3x Premier League
1x UEFA Süper Kupa
2x İngiltere Lig Kupası
1x Community Shield

SEVİLLA 6. KEZ FİNALDE KAYBETTİ

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Geçtiğimiz sezonun Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla, bir kez daha finalde kaybeden taraf oldu. İspanyol ekibi, 2006 yılında kazandığı bu kupada, 2007, 2014, 2015, 2016 ve 2020 yıllarında finalde rakiplerine boyun eğerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

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