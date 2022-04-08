UEFA ülke puanında Mourinho başımızı yaktı! Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi hayal...

Kabus gerçek oldu ve büyük bir şok yaşadık! Ülke sıralamasında sezonu ilk 15 içinde bitirme şansımız kalmadığı netleşti ve Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'nın Norveç ekibi Bodo Glimt'e yenilmesiyle sıralamada 20. sıraya gerilemiş olduk. Bu sonucun ardından önümüzdeki sezon Avrupa'ya kaç takımın gideceği de belli oldu.

İKİNCİ KONFERANS LİGİNE

Ülke sıralamasında 20. sıraya gerilememizle birlikte Türk kulüpleri Avrupa arenasına 4 takımla çıkabilecek. 2023-2024 sezonu şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi'ne 1. Ön Eleme Turu'ndan, Süper Lig ikincisi, Süper Lig üçüncüsü ve Türkiye Kupası Şampiyonu ise Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak.

Böylelikle Avrupa'da son 31 yılın en kötü derecesine de gerilemiş olduk. Son olarak 1990-91 sezonunun sonunda 11.665 puanla 23. sırada yer alan Türkiye o tarihten bu yana bir futbol sezonunu 18. sıranın altında hiç tamamlamamıştı.

İŞTE SON DURUM

21-) GÜNEY KIBRIS: 26.375

20-) TÜRKİYE: 27.100

19-) HIRVATİSTAN: 27.150

18-) DANİMARKA: 27.175

17-) NORVEÇ: 27.250

16-) ÇEKYA: 27.800

15-) YUNANİSTAN: 28.200

14-) İSVİÇRE: 29.675

13-) BELÇİKA: 30.600

12-) UKRAYNA: 31.800

11-) SIRBİSTAN: 33.375

10-) RUSYA: 34.482

9-) İSKOÇYA: 35.500

8-) AVUSTURYA: 38.850

7-) HOLLANDA: 47.900

6-) PORTEKİZ: 53.216

5-) FRANSA: 59.415

4-) ALMANYA: 73.070

3-) İTALYA: 75.616

2-) İSPANYA: 94.855

1-) İNGİLTERE: 103.783



